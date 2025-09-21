颱風樺加沙恐與浣熊並列風王 吳德榮：傍晚起大台北及宜花轉雨

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
目前有兩個颱風，包括強颱「浣熊」及中颱「樺加沙」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬「樺加沙」動向與最新氣象署路徑潛勢預測圖類似，系集模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向仍有「不確定性」。

吳德榮說，氣象署預測「樺加沙」與「浣熊」的中心附近平均風速、最強皆達53米/秒，有並列今年「風王」的機率。由於「樺加沙」與台灣的距離仍有或遠或近的「不確定性」，是否帶來更大的威脅？是密切觀察的重點。

至於今年第1個強烈颱風「浣熊」，無論各國模式模擬或氣象署「路徑潛勢預測圖」的預測路徑，距台都很遙遠，對台無威脅。

吳德榮指出，今(21)日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，擴及少部分平地；今傍晚起「樺加沙」外圍接近，大台北及宜花漸轉有雨。今東半部沿海有長浪、海邊活動注意安全。

今各地區氣溫為：北部24至36度、中部22至36度、南部23至35度及東部21至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日至周三(22至24日)「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及南部山區慎防大量降雨致災，南台灣、各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。周四(25日)「樺加沙」遠離，清晨花東及高屏仍有降雨，白天好轉，氣溫升。周五、六(26、27日)各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

