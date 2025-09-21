快訊

颱風樺加沙長胖增強 氣象署上午8時30分發海上警報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
樺加沙颱風示意圖。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署上午指出，若第18號颱風樺加沙行徑無特殊變化，氣象署今(21)日8時30分發布海上颱風警報，並於8時40分舉行記者說明會。

氣象署表示，預估樺加沙將升級為強烈颱風，今天上午8時30分海上颱風警報，入夜發陸警；估計明後兩天最靠近台灣，東半部、恆春半島及高屏山區，須嚴防豪雨等級以上降雨。

颱風樺加沙恐與浣熊並列風王 吳德榮：傍晚起大台北及宜花轉雨

目前有兩個颱風，包括強颱「浣熊」及中颱「樺加沙」，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天...

樺加沙上午8時30分海警 估將轉強颱 有機會挑戰今年「風王」

中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，中央氣象署昨表示，預估樺加沙明天將升級為強烈颱風，今天上午8時30分海上颱風警報，入...

樺加沙逼近 花蓮馬太鞍溪堰塞湖憂心溢堤成災

薇帕颱風7月來襲，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，如今樺加沙颱風逼近，中央預估堰塞湖可能達溢流水位，屆時蓄水量相當於一座南化...

金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」

金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金...

護理師逾7成學士 薪資卻無差距

衛福部照護司公布最新調查，大學畢業護理人員比率，近四年逐年提升，去年達百分之七十點七四，醫學中心聘僱大學畢業護理人員比率...

