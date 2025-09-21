金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」

金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金門本島最大震度雖僅2級，但民眾大受驚嚇地說「感覺不尋常，希望地震別再來了」。

昨天清晨6時56分，金門東方93.9公里發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里；下午4時51分又發生規模4.9餘震，地震深度為9.2公里，一日連2次大震，尤其第一次地震伴隨低沉的地鳴聲，驚醒不少熟睡的民眾。

不少民眾都說，「第一次感覺搖得很用力，實在很可怕」、「第一次在金門這麼明顯感覺到地震，床和衣櫃搖得好大，還伴隨轟隆隆聲，全家都被嚇醒了」。

金城鎮許先生說，聽到地鳴聲，還以為是爆炸了，結果馬上感覺到地板震動，孩子嚇得大哭，他趕緊抱住小孩到門口準備避難，真的很可怕。

由於地震時沒收到警報，民眾嘆「看來金門被孤立，沒有國家警報」。金門縣消防局未接獲災情通報，但民眾議論紛紛，擔憂地震發生在921大震前夕「滿奇怪的」。

中央氣象署說，下午地震是上午主震的餘震，主因是能量蓄積已久後釋放。金門氣象站指本島地震相對罕見，但外海地殼運動較活躍，應屬於正常能量釋放。

商品推薦