聽新聞
0:00 / 0:00
金門發生32年來最大地震 規模5.0「以為爆炸了」
金門縣的台灣海峽海域昨發生2次有感地震，分別為芮氏規模5.0、4.9，幸無災情，卻是地震監測站32年來測到的最大地震。金門本島最大震度雖僅2級，但民眾大受驚嚇地說「感覺不尋常，希望地震別再來了」。
昨天清晨6時56分，金門東方93.9公里發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里；下午4時51分又發生規模4.9餘震，地震深度為9.2公里，一日連2次大震，尤其第一次地震伴隨低沉的地鳴聲，驚醒不少熟睡的民眾。
不少民眾都說，「第一次感覺搖得很用力，實在很可怕」、「第一次在金門這麼明顯感覺到地震，床和衣櫃搖得好大，還伴隨轟隆隆聲，全家都被嚇醒了」。
金城鎮許先生說，聽到地鳴聲，還以為是爆炸了，結果馬上感覺到地板震動，孩子嚇得大哭，他趕緊抱住小孩到門口準備避難，真的很可怕。
由於地震時沒收到警報，民眾嘆「看來金門被孤立，沒有國家警報」。金門縣消防局未接獲災情通報，但民眾議論紛紛，擔憂地震發生在921大震前夕「滿奇怪的」。
中央氣象署說，下午地震是上午主震的餘震，主因是能量蓄積已久後釋放。金門氣象站指本島地震相對罕見，但外海地殼運動較活躍，應屬於正常能量釋放。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言