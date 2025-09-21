快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

一周大事（114年9月14日~9月20日）

聯合報／ 本報訊

國內

15日：民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院重開羈押庭，北院最後維持柯文哲原七千萬元交保裁定。

17日：行政院會通過「好孕三方案」，其中生育給付提高至每胎十萬元，試管嬰兒療程、醫療性凍卵補助也加碼，明年元旦上路。

19日：經濟部召開電價審議委員會，拍板產業電價不調整，但民生電價調漲百分之三點一二，十月一日起調漲。

國外

18日：美國時代雜誌刊出南韓總統李在明專訪，他表明「會和美國站在一起，但也要處理好與中國的關係，避免與中國發生對抗」。

19日：美國總統川普和大陸國家主席習近平通話，川普在川習通話後於自創社群媒體真實社群寫道，在許多重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼、TikTok協議的批准等。

20日：新加坡總理黃循財接受華爾街日報專訪時，呼籲美國及各方既要遏制中國大陸武力威脅，也應避免台灣單方面追求獨立。

川普 電價 柯文哲 李在明

延伸閱讀

新加坡總理警告：北京不武、台灣不獨 否則亞洲全球將受波及

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

相關新聞

921前夕金門1天連震兩次 在地民眾驚呼「不尋常」

金門縣今日罕見在一天內發生兩次有感地震，第一次在清晨6時56分，金門外海發生芮氏規模5.0地震，沒想到在下午16時51分...

百萬網紅Cheap批「一胎10萬」政策淪套利工具 親綠學者：想多了

少子化問題嚴重，行政院日前通過「好孕3方案」政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路，百萬...

支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮...

護理人員教育程度逐年升「70%持大學文憑」 薪資差距僅2、3千

衛福部照護司本月公布最新「醫院護理服務量」調查，護理人員教育程度有提升趨勢，大學畢業護理人員，從110年6.62%，逐年...

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強...

專科護理師 跨科支援幾乎常態

過去為補強住院醫師人數不足，推動「專科護理師」制度，需額外考照才能取得，但這群願意提升技能的專科護理師，於臨床上幾乎被要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。