樺加沙逼近 花蓮馬太鞍溪堰塞湖憂心溢堤成災

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
樺加沙颱風恐讓花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，中央、地方密切監測。圖／林業署花蓮分署提供
樺加沙颱風恐讓花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，中央、地方密切監測。圖／林業署花蓮分署提供

薇帕颱風7月來襲，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，如今樺加沙颱風逼近，中央預估堰塞湖可能達溢流水位，屆時蓄水量相當於一座南化水庫，下游光復、萬榮、鳳林鄉鎮5村里拉警報。

農業部林保署花蓮分署緊急開會，加強颱風豪雨警戒與疏散撤離規畫，必要時發布紅色警戒，強制撤離警戒區內至少上百居民。

2個月前薇帕颱風帶來大雨，萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖。林保署等防災團隊飛往堰塞湖壩頂裝設水位計。陽明交大防災中心昨監測顯示，堰塞湖面109公頃，蓄水量已達庫容量的73%，湖面距離溢流口高差僅約19.91公尺，只要一波大雨就岌岌可危。

花蓮分署表示，氣象署預報樺加沙颱風可能為花蓮縣山區帶來雨量，累積可達700毫米，按照預估，屆時湖水將自壩頂溢流，可能影響下游鳳林、萬榮、光復3鄉鎮5村里。前天已召開第二次跨部會專案小組會議，加強颱風豪雨警戒與疏散撤離規畫，已通報縣府做好準備，發布陸警或24小時內可能溢流時，將立即發布紅色警戒，建議強制撤離下游居民。

光復鄉公所表示，已由陽明交大畫設保全戶範圍，明天可望決定，有些是籍在人不在，正逐一家訪，確認人數後，再決定適合的收容場所，為撤離做好準備。

