聽新聞
0:00 / 0:00
透納展最後倒數
今年夏天最受矚目的西洋藝術大展「威廉．透納特展」自開展以來熱度不減，不僅在藝術圈掀起廣大回響，更在社群媒體上引發熱烈討論，眾多網友分享觀展心得，留下佳評讚「超好看」。
透納展展期只至十月十二日，主辦單位建議可運用教師節、中秋節及雙十連假，同時推薦可選擇人潮較少的上午時段入場。本次展覽也推出一系列台灣限定的獨家周邊商品，靈感取自英國泰德美術館獨家授權與展場限定畫作圖素，包括人氣帆布袋組、保溫杯、陶瓷杯墊等。購票請上udn售票網或電洽客服專線02-26491688。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言