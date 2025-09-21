今年夏天最受矚目的西洋藝術大展「威廉．透納特展」自開展以來熱度不減，不僅在藝術圈掀起廣大回響，更在社群媒體上引發熱烈討論，眾多網友分享觀展心得，留下佳評讚「超好看」。

透納展展期只至十月十二日，主辦單位建議可運用教師節、中秋節及雙十連假，同時推薦可選擇人潮較少的上午時段入場。本次展覽也推出一系列台灣限定的獨家周邊商品，靈感取自英國泰德美術館獨家授權與展場限定畫作圖素，包括人氣帆布袋組、保溫杯、陶瓷杯墊等。購票請上udn售票網或電洽客服專線02-26491688。

