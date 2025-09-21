全球頂尖科學家 陳亮恭6連霸

全球前百分之二頂尖科學家昨揭曉，台灣科學界有一四七○人入榜，臨床醫學領域則有三九八人，其中台北市立關渡醫院院長陳亮恭，連續六年位居台灣臨床醫學科學家之首，台大教授鄭安理、台大癌醫院長楊志新分居二、三名。

連續六年國內臨床醫學領域排行第一，陳亮恭在全球排名進入前兩千名，高齡醫學領域也高居全球第三，以出版論文數與論文引用數，仍然處於上升期，預期未來持續是國內醫學界在全球具有高度學術競爭力的學者。

再度蟬聯第一很高興，不過陳亮恭說，不是為了論文數或引用數而研究，而是為了重要的研究議題而努力。台灣今年進入超高齡社會，團隊正走向把論文轉換成服務，以改變台灣超高齡社會未來為目標，造福國人。

分析國內臨床醫療領域前廿名，去年北榮體系入榜六人，首次勝過台大醫院的四人，今年北榮與台大成績一致，各七人入榜；其餘六人，分別是長庚體系和高醫體系各兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。

專家分析，台大、北榮今年成績平分秋色，可能與曾慶孝、楊泮池回歸台大醫院有關，去年曾慶孝職務註記為國衛院，楊泮池則是中研院；至於北榮入選的醫師較多中生代，後續值得觀察。以學門領域來說，精神醫學是國內醫學研究的熱門領域，全國共六人入選。

台大醫院院長余忠仁表示，醫師能在提供醫療服務與教學之外，也能在研究上獲得卓越表現，這相當不容易，在研究論文的數量與品質上，台大醫院更重視品質成果。

台北榮總院長陳威明表示，今年北榮的成績與去年相比，又增加一人上榜，感到相當開心，北榮將持續給予資源與環境，支持醫師投入研究。

