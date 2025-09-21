樺加沙估升為強颱 有機會挑戰今年風王

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

樺加沙颱風明顯增強，目前已經達到中度颱風，範圍也顯著擴大，雲圖上已經逐漸可見到雲捲型態的風眼。圖／取自中央氣象署網站
中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，中央氣象署昨表示，預估樺加沙明天將升級為強烈颱風，最快今天上午海上颱風警報，入夜發陸警；估計明後兩天最靠近台灣，東半部、恆春半島及高屏山區，須嚴防豪雨等級以上降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，氣象署預測樺加沙中心附近平均風速最強將達每秒48公尺，超過劍魚、楊柳颱風每秒43公尺的紀錄，有挑戰今年「風王」的機率，由於其動向仍有不確定性，是否帶來更大的威脅，是觀察的重點。

中央氣象署預報員劉沛滕說，今天受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

他指出，預估樺加沙明天增強為強烈颱風，颱風路徑通過巴士海峽，暴風圈半徑將擴大達300公里，影響南台灣。但降雨主要集中在東半部，明天下半天、後天一整天，宜蘭、花蓮、大台北地區雨勢明顯，東半部、高屏山區、恆春半島甚至有豪雨、豪雨以上等級的雨勢，嘉南地區雨勢相對沒那麼大，但需要注意南台灣沿海風力。

劉沛滕表示，周三隨颱風逐漸遠離，雨勢漸緩，但風向關係，東半部雨勢仍會持續，其他地區則有局部降雨，但整體都會陸續減緩，周四只剩迎風面的東半部還有一點降雨，西半部則恢復穩定，不過周五起西半部開始有午後雷陣雨。

溫度部分，劉沛滕說，今天北台灣局部高溫達36、37度，也可能出現焚風，明天則是中部地區吹起焚風。下雨時相對舒適，但沒下雨時的高溫可能來到32度，周四後也會再有高溫。

氣象署表示，另一個颱風「米塔」昨上午已減弱為熱帶性低壓，「浣熊」則增強為中度颱風，但距離台灣甚遠，沒有影響。

