專科護理師 跨科支援幾乎常態

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

過去為補強住院醫師人數不足，推動「專科護理師」制度，需額外考照才能取得，但這群願意提升技能的專科護理師，於臨床上幾乎被要求一人分飾多角，不僅要支援住院醫師，跨科別執業的比率高達近二成。

護理師公會全聯會指出，專科護理師跨科支援幾乎成為常態，若再不改善勞動條件，恐影響病人安全。

衛福部照護司統計至今年四月，我國專科護理師總人數達一萬五○八二人，約八成專科護理師領證科別與實際執業科別相符，但近二成為跨科別執業。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，專科護理師跨科支援是「現實下的常態」，人力較為吃緊醫院，會調度專科護理師協助不同科別臨床業務，最常見是內科專科護理師，從事精神科業務，嚴格來說，精神科也算是內科系一環，若院內正好沒有精神科專科護理師，就會做此調度，但這不應成為制度常態，否則病人安全會受影響，「最佳狀態還是領哪一科執照，就在哪一科服務。」

護師工會理事李叡筠，本身是內科專科護理師。她指出，專科護理師跨科執業，有部分是出於個人選擇，與一般護理師被醫院要求，非自願跨科支援情況有所不同，專科護理師自行選擇跨科後，會經過醫院訓練，且醫院也會考量訓練成果及專科護理師專業能力，決定是否讓其任職不同科別，執行相關業務時，也會在主治醫師監督之下，疑慮比一般護理師跨科支援較小。

衛福部照護司副司長陳青梅說，目前專科護理師執業科別與證照科別相符者已達八成，較過去提升，但仍有提升空間，將努力讓專科護理師取得的專科別，與實際執業科別吻合。

醫師 護理師 衛福部

