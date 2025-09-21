護理師逾7成學士 薪資卻無差距

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部照護司公布最新調查，大學畢業護理人員比率，近四年逐年提升，去年達百分之七十點七四，護理人員示意圖。圖／聯合報系資料照片。
衛福部照護司公布最新調查，大學畢業護理人員比率，近四年逐年提升，去年達百分之七十點七四，醫學中心聘僱大學畢業護理人員比率最高，達百分之七十點六八，地區醫院護理人員則不到六成為大學畢業。

護理界多年前積極推動護理師學歷學士化，如今比率大幅提高，但基層指出，即使學士畢業，薪資待遇僅差二到三千元，意義不大。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，護理界多年前開始倡議推動護理師學歷「學士化」，目標是讓所有護理師都是大學畢業的學歷，讓臨床上不再因有大專護理師、專科護理師而出現薪資差異。

陳麗琴說，學歷雖不是唯一影響臨床照護能力條件，但高學歷護理師，較具有批判思考的能力，能幫助實證醫學及醫療創新等帶來思維上的突破。

護師工會顧問陳玉鳳說，部分醫院會將學歷列為聘用護理人員篩選條件，然而臨床實務上，大學與專科畢業護理師，從事的業務內容並無顯著差異，薪資差距也僅二、三千元，各界倡議向國際看齊，提升護理師學歷同時，也應該考量國內現況，給予大學文憑護理師更高薪資，針對不同學歷護理人員工作內容作出區隔。

北部地區醫院起薪約在三萬六千至四萬二千元間，若為大學畢業學歷，則可增加約三千元，起薪最高四萬五千元。

陳玉鳳表示，護理師在職場任職後，要回頭唸書不僅花錢，也花時間，且即使選擇取得大學文憑，也有不少護理師就讀非護理科別，盼發展第二專長，有助未來轉行，若薪資差距不拉大，工作內容調整更明確，護理人員取得大學文憑動力有限。

衛福部照護司副司長陳青梅說，專科學校護理師七成以上會繼續升學，有人在職取得學位，也有人升學後才投入職場，因此具大學學歷護理師人數逐年上升，除非專科未來不再招考，否則仍有部分護理師是以專科學歷投入職場。至於各層級醫院學歷分布差異，需考量護理師人數差別及入職門檻，多數醫學中心要求大學學歷才會聘用。

