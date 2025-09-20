颱風樺加沙逼近 宜蘭太平山21日17時後休園

快訊

中央社／ 宜蘭縣20日電

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今晚表示，受颱風樺加沙逼近影響，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區將於明天下午5時後預警性休園。

至於恢復開園時間，林保署宜蘭分署表示，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，滾動式調整。

宜蘭分署指出，考量颱風樺加沙逼近時，太平山國家森林遊樂區的聯外道路可能因雨勢封閉或中斷，為顧及旅遊安全，太平山國家森林遊樂區將於明天下午5時後預警性休園。

此外，宜蘭分署所轄的10條社區型自然步道，22日起暫停開放，提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。

宜蘭 颱風 太平山 森林遊樂區

