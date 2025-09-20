台灣好行皇冠北海岸線換新裝 5款套票1日快閃到2日深度遊

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台灣好行皇冠北海岸線新裝，推5款套票1日快閃到2日深度遊。圖／北觀處提供
台灣好行皇冠北海岸線」全新換裝上路，觀光署北觀處並推出5款超值旅遊套票，即日起至9月30日前購買享9折優惠，套票以北北基好玩卡交通一日或二日券，搭配野柳地質公園、朱銘美術館門票、人氣咖啡館餐食、金山萬里溫泉體驗、伴手禮及甜品等組合，滿足1日快閃到2日深度遊的多元需求。

皇冠北海岸線（716）9月起換「台灣好行3.0」全新塗裝，車體與4語化（中、英、日、韓）站牌全面升級，導入具現代化且高識別度的視覺設計。

皇冠北海岸線並推出5款套票，包括「野柳經典山海遊250元」、「北海岸海景享食趣200元」、「朱銘山海藝文行500元」、「金山萬里溫泉享樂趣520元」及「皇冠海岸二日輕旅行900元」。

套票以北北基好玩卡交通一日或二日券，搭配野柳地質公園、朱銘美術館門票、北海岸人氣咖啡館餐食、金山萬里溫泉體驗、伴手禮及甜品等組合，今年更首度加入淡水特色住宿選項，滿足國內外遊客客多元需求。遊客從台北出發，憑套票所附交通票券至淡水轉乘皇冠北海岸線（淡水公車站第5區），於合作店家出示套票，即可兌換各項旅遊產品。

即日起至9月30日止，購買任一款皇冠北海岸線套票皆享9折優惠。實體購票可至易遊網台北車站門市，線上通路包含易遊網、可樂旅遊及太陽網商城，所有套票使用期限至明年6月30日止。

為深化自由行旅客對北海岸的體驗，今年首度推出限量好行小旅行，凡線上購買「野柳經典山海遊」、「朱銘山海藝文行」或「金山萬里溫泉享樂趣」套票者，每人僅需加價150元（原價500元），即可參加相對應主題的一日遊行程，每團7人即成行，名額有限，額滿為止。

路線套票、路線、班次等最新訊息，請至台灣好行官網，或北觀處官網查詢。

台灣好行：https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0018

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

萬里 溫泉 台灣好行

