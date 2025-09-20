快訊

跨海簽署MOU！台北榮總與近畿大學 推動醫學研究與人才培育

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北榮民總醫院院長陳威明今出席於大阪2025年萬國博覽會夢洲會場舉辦的「近畿大學創校100周年紀念慶典」，雙方簽下醫療合作備忘錄。圖／北榮提供
台北榮民總醫院院長陳威明今出席於大阪2025年萬國博覽會夢洲會場舉辦的「近畿大學創校100周年紀念慶典」，雙方簽下醫療合作備忘錄。圖／北榮提供

台北榮民總醫院院長陳威明今遠赴日本出席「近畿大學創校100周年紀念慶典」，雙方簽下醫療合作備忘錄，此次合作涵蓋五大重點，區域發展與產業振興相關事項、學術、教育與研究推動、醫療人才培育、醫學科學研究與討論及醫療從業人員執業環境研究與交流。

陳威明今與北榮副院長李偉強、曾令民及心臟血管中心副主任張效煌等人至日本大阪萬博會場，在多位日本政商界要員與400多名校友的見證下，與近畿大學簽署醫療合作備忘錄，象徵台日醫學交流邁入新里程碑。

陳威明致詞說，近畿大學是日本最具聲望的學術機構之一，多年來培育了許多來自台灣的學生，他們在世界各地皆有卓越的貢獻。作為台灣規模最大的公立醫院，台北榮總代表近總院及分院一萬多名同仁，向近畿大學百周年校慶獻上最誠摯的祝賀。

他強調，此次簽署合作備忘錄，象徵雙方將在教育、臨床照護與研究領域建立更深厚的合作關係，相信這份夥伴情誼將為兩校乃至兩國醫學發展帶來長遠而正面的影響。

近畿大學理事長世耕弘成為現任日本國會重量級眾議員，曾任首任「日本萬博國務機要大臣」，對台灣始終展現高度友好。

近畿大學源自1925年創立的大阪專業學校及1943年設立的大阪理工科大學，於1949年正式合併成立，並於2025年迎來創校百週年。該校秉持「實學教育」與「人格陶冶」精神，致力於培育兼具專業與品格的人才。

目前已發展為日本規模領先的綜合型大學之一，設有15個學院、11個研究所、水產研究所及19個研究中心，並附設2所大學醫院、2所短期大學、1所工業高等專門學校、1所看護專門學校及16所附屬學校。

近畿大學目前有三家附設醫院，2023年10月26日，近畿大學及附設醫院參訪團曾至台北榮總，由陳威明親自接待。訪團除對北榮每日龐大醫療量能深感佩服外，更對本院先進的數位資訊系統與智慧醫療服務留下深刻印象，包括電子化掛號與繳費、自動化檢體傳送、智慧藥局與手機APP整合查詢等。

近畿大學在醫學教育與醫院經營領域表現卓越，目前正積極推動新醫療大樓建設，以心血管疾病及癌症治療為核心方向，與北榮正籌建的心血管中心大樓相互呼應，未來雙方將在此領域展開更深入的合作與交流。

台北榮民總醫院院長陳威明今出席於大阪2025年萬國博覽會夢洲會場舉辦的「近畿大學創校100周年紀念慶典」，並與對方簽下醫療合作備忘錄。圖／北榮提供
台北榮民總醫院院長陳威明今出席於大阪2025年萬國博覽會夢洲會場舉辦的「近畿大學創校100周年紀念慶典」，並與對方簽下醫療合作備忘錄。圖／北榮提供

