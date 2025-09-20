快訊

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

聽新聞
0:00 / 0:00

體重下降、常感疲累 6旬男健檢白血球數值超標竟罹癌症

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
64歲的林先生（左）5年前因腸躁症就醫，意外發現白血球飆升至2萬1000個／μL，經診斷為真性紅血球增多症（PV）。記者翁唯真／攝影
64歲的林先生（左）5年前因腸躁症就醫，意外發現白血球飆升至2萬1000個／μL，經診斷為真性紅血球增多症（PV）。記者翁唯真／攝影

64歲的林先生5年前常因腸躁症困擾，醫師建議可做政府提供的成人健康檢查，結果腸胃器官結構皆正常，白血球數值竟超過正常值的一倍，經診斷為骨髓增生性腫瘤中的「真性紅血球增多症」。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安說，真性紅血球增多症多因基因突變導致，年紀大罹病風險愈高，該疾病通常無明顯症狀，常被忽略。

林先生5年前開始，只要吃完飯後就會拉肚子，時常跑廁所已影響他的日常生活，原就醫希望能改善腸躁症，醫師先提供藥物幫助他改善症狀，同時也建議65歲的他可做成人健康檢查，沒想到檢查結果腸胃道的功能都正常，白血球的數值卻高達2.5萬個／μL，正常值應在1萬個／μL以下。

林先生一開始看到報告，並不認為白血球數值超標，需要特別注意，自認是「老了」才會如此，但他的太太提醒，他近期除了腸躁症狀以外，還常常喊累、體重下降，呼籲他應該要到大醫院追蹤，沒想到醫師一見到他的數值超過正常值的一倍，馬上轉介他到血液腫瘤科。

林先生一開始使用抗腫瘤藥物，讓他的白血球數值降至1萬6000個／μL，一度以為病情受控。但不久後白血球又飆升，最高至3萬多個／μL，加上化療副作用明顯，出現口腔潰瘍、食物不適，加上紅血球增生症引起的全身搔癢，使他身心俱疲，2年前轉至台大醫院後，透過抽血、斷層掃描、骨髓穿刺及基因檢測，才確診為「真性紅血球增生症」。

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長、台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安說，真性紅血球增生症是骨髓增生性腫瘤的一種，屬於基因突變引起的疾病，骨髓增生性腫瘤會導致血球不斷增生，包括真性紅血球增多症、原發性血小板增多症（ET）及骨髓纖維化（MF）。

侯信安說，真性紅血球增生症初期症狀不明顯，如容易疲倦、皮膚搔癢、盜汗、體重下降、頭痛、食慾不佳等，一般較難察覺，該疾病的患者，常是透過健康檢查才發現白血球數值異常，而就醫發現。

罹患真性紅血球增生症的患者，會增加血栓的風險，林先生被診斷為真性紅血球增生症後，初期先採取「放血」並投以長效干擾素療法治療，病情才逐漸穩定，但每次放血都讓林先生膽戰心驚，某次因血液過於濃稠，血根本放不出來，機器發出尖銳的警報聲，象徵護理師得多扎幾針，重新找放血的部位，才能消除警報，林先生感嘆「每次放血都像打仗，非常折磨人」。

侯信安表示，近年國際上陸續研發出骨髓增生性腫瘤的新藥，包括長效干擾素及新一代JAK抑制劑，能大幅改善患者的生活品質。他提醒，骨髓增生性腫瘤會隨著年齡增加，發生機率愈高，台灣即將邁入超高齡化社會，可預期未來骨髓增生性腫瘤患者會增加，根據國內癌症登記資料顯示，2015年MPN新增病例264人，至2022年增至674人，7年間倍增。

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會今舉辦衛教講座。記者翁唯真／攝影
台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會今舉辦衛教講座。記者翁唯真／攝影

腫瘤 醫師 患者 癌症

延伸閱讀

響應世界骨髓捐贈者日 慈濟骨髓幹細胞中心期許「相遇在第六對」

60多歲男健檢紅字 體重變輕、易累竟是慢性血癌

戰勝淋巴癌後竟再也不健檢！阿龐放任體重飆破三位數

化療結束直奔居家醫療 「超人醫師」徐超斌今凌晨癌逝 南迴基金會證實

相關新聞

921前夕金門1天連震兩次 在地民眾驚呼「不尋常」

金門縣今日罕見在一天內發生兩次有感地震，第一次在清晨6時56分，金門外海發生芮氏規模5.0地震，沒想到在下午16時51分...

百萬網紅Cheap批「一胎10萬」政策淪套利工具 親綠學者：想多了

少子化問題嚴重，行政院日前通過「好孕3方案」政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路，百萬...

支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮...

護理人員教育程度逐年升「70%持大學文憑」 薪資差距僅2、3千

衛福部照護司本月公布最新「醫院護理服務量」調查，護理人員教育程度有提升趨勢，大學畢業護理人員，從110年6.62%，逐年...

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強...

幸運兒是你嗎？今彩539頭獎2注中獎 每注獎金800萬元

今彩539第114229期開獎，中獎號碼11、08、13、22、05；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣800萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。