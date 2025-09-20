體重下降、常感疲累 6旬男健檢白血球數值超標竟罹癌症

64歲的林先生5年前常因腸躁症困擾，醫師建議可做政府提供的成人健康檢查，結果腸胃器官結構皆正常，白血球數值竟超過正常值的一倍，經診斷為骨髓增生性腫瘤中的「真性紅血球增多症」。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安說，真性紅血球增多症多因基因突變導致，年紀大罹病風險愈高，該疾病通常無明顯症狀，常被忽略。

林先生5年前開始，只要吃完飯後就會拉肚子，時常跑廁所已影響他的日常生活，原就醫希望能改善腸躁症，醫師先提供藥物幫助他改善症狀，同時也建議65歲的他可做成人健康檢查，沒想到檢查結果腸胃道的功能都正常，白血球的數值卻高達2.5萬個／μL，正常值應在1萬個／μL以下。

林先生一開始看到報告，並不認為白血球數值超標，需要特別注意，自認是「老了」才會如此，但他的太太提醒，他近期除了腸躁症狀以外，還常常喊累、體重下降，呼籲他應該要到大醫院追蹤，沒想到醫師一見到他的數值超過正常值的一倍，馬上轉介他到血液腫瘤科。

林先生一開始使用抗腫瘤藥物，讓他的白血球數值降至1萬6000個／μL，一度以為病情受控。但不久後白血球又飆升，最高至3萬多個／μL，加上化療副作用明顯，出現口腔潰瘍、食物不適，加上紅血球增生症引起的全身搔癢，使他身心俱疲，2年前轉至台大醫院後，透過抽血、斷層掃描、骨髓穿刺及基因檢測，才確診為「真性紅血球增生症」。

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長、台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安說，真性紅血球增生症是骨髓增生性腫瘤的一種，屬於基因突變引起的疾病，骨髓增生性腫瘤會導致血球不斷增生，包括真性紅血球增多症、原發性血小板增多症（ET）及骨髓纖維化（MF）。

侯信安說，真性紅血球增生症初期症狀不明顯，如容易疲倦、皮膚搔癢、盜汗、體重下降、頭痛、食慾不佳等，一般較難察覺，該疾病的患者，常是透過健康檢查才發現白血球數值異常，而就醫發現。

罹患真性紅血球增生症的患者，會增加血栓的風險，林先生被診斷為真性紅血球增生症後，初期先採取「放血」並投以長效干擾素療法治療，病情才逐漸穩定，但每次放血都讓林先生膽戰心驚，某次因血液過於濃稠，血根本放不出來，機器發出尖銳的警報聲，象徵護理師得多扎幾針，重新找放血的部位，才能消除警報，林先生感嘆「每次放血都像打仗，非常折磨人」。

侯信安表示，近年國際上陸續研發出骨髓增生性腫瘤的新藥，包括長效干擾素及新一代JAK抑制劑，能大幅改善患者的生活品質。他提醒，骨髓增生性腫瘤會隨著年齡增加，發生機率愈高，台灣即將邁入超高齡化社會，可預期未來骨髓增生性腫瘤患者會增加，根據國內癌症登記資料顯示，2015年MPN新增病例264人，至2022年增至674人，7年間倍增。 台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會今舉辦衛教講座。記者翁唯真／攝影

商品推薦