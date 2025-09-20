快訊

中央社／ 台北20日電

今彩539第114229期開獎，中獎號碼11、08、13、22、05。3星彩中獎號碼561，4星彩中獎號碼1661。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 今彩539

