921前夕金門1天連震兩次 在地民眾驚呼「不尋常」
金門縣今日罕見在一天內發生兩次有感地震，第一次在清晨6時56分，金門外海發生芮氏規模5.0地震，沒想到在下午16時51分又發生規模4.9有感地震，震央位於金門縣政府東方90公里，地震深度為9.2公里，一天連2震，讓平常很少發生地震的金門民眾都說，「感覺不尋常，希望地震別再來了」。
根據中央氣象署的資料顯示，今日清晨6時56分，金門外海突發芮氏規模5.0地震，震央位於金門縣政府東方約93.9公里海域，震源深度17.2公里，金門最大震度達2級。伴隨低沉的地鳴聲，震醒了不少還在熟睡的居民，不少民眾都說，「第一次感覺搖得這麼用力，實在很可怕」。
沒想到下午16時51分，金門再度發生規模4.9的地震，震央位於縣府東方90公里，震源深度9.2公里，最大震度同樣為2級。雖然金門縣消防局尚未接獲災情通報，但不少民眾議論紛紛，甚至有人擔憂地震發生在921大震前夕，直呼「一天兩震太不尋常」。還有人說，兩次地震都很有感，感覺不只2級。
金門氣象站指出，金門本島地震活動相對罕見，但外海地殼運動較活躍，此次規模5.0與4.9的地震傳到金門最大震度有2級，才特別有感，但應該屬於正常能量釋放，後續即使有餘震，震度也會逐漸減弱，民眾多半無感。
氣象署則進一步說明，下午的規模4.9地震是上午主震的餘震，主要原因是能量蓄積已久後釋放。事實上，今日清晨的規模5.0地震，已是中央氣象署自1993年普設地震站以來，在金門外海監測到的最大地震紀錄。
