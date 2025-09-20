百萬網紅Cheap批「一胎10萬」政策淪套利工具 親綠學者：想多了

少子化問題嚴重，行政院日前通過「好孕3方案」政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路，百萬網紅Cheap則質疑該政策恐成「套利工具」。對此，陽明交大法律學者林志潔卻認為，母親會為了10萬元去生小孩套利拿補助，這講法不合理，也想多了。

對於一胎10萬元政策，Cheap認為，就怕這10萬元，變成「某些人」的「套利」工具，這些人看到10萬元就拚命生，反正他們只負責生不負責養，然後一堆隔代教養造成社會問題，把成本嫁禍給大家。

林志潔指出，在養育子女過程中，很需要各種隊友，政府能做的，是在各種福利上，以母親為主體出發，平衡兼顧兒童健康發展，提供多樣的托育選擇，支持父母，做家長的後盾。行政院的「好孕3方案」，加碼生育補助、試管嬰兒費用以及癌症患者取精卵補助。其中明年元旦起，女性國人只要每生1胎就可領取10萬元生育補助，無社會保險者也適用，做為母親，她很支持行政院的政策。

她解釋，所謂的「套利」，在學理上，指的是一種投資方式，通常是以較低的價格買進某資產後，轉手以較高的價格去另一個市場賣出。例如在外匯上，兩國間存在明顯利率差距時，借入低利率國家的貨幣，投資於高利率國家的資產，從中賺取利差收益，就叫套利交易。

林志潔說，父母生育一個孩子，所花費的成本遠遠大於十萬，以生孩子來套政府補貼（十萬）的利，並不符合套利，用一個低價的去套換一個高價的-，定義，顯然是無可能。認為母親會為了十萬去生小孩套利拿補助，這講法不合理，也實在想多了。

林志潔說，政府能夠正視父母生育養育子女的需求，加以補貼支持，她個人非常贊同！評論者也應正視母親和家長生育養育的辛苦，用套利來形容懷孕生產，著實是不當引喻。

