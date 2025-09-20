「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界
韓籍譯者金泰成致力促成台灣首度在今年首爾國際書展擔任主題國，提升台灣文學國際能見度，他翻譯的陳思宏「鬼地方」韓文版狂銷逾3萬本，成功掀起「台書韓流」，今獲文化部頒發三等文化獎章，成為首位獲此殊榮的非台籍亞洲人士。
文化部長李遠今在台中登場的文化部首屆台灣國際兒少書展上，頒贈金泰成文化獎章。李遠致詞時說，頒贈文化獎章表達對其翻譯難懂、嚴肅台灣文學，並引介至韓國市場的尊敬，盼能引動更多人加入翻譯行列，讓更多的台灣文學走進全世界。
金泰成受獎後感性地說，他除了要感謝台灣，還要感謝「42年來相守台灣文化的自己」。他從1983年首度來台後，陸續來台逾100次，首度來台目的就是買書，沒想到這習慣延續至今。「不管得不得獎，我往後各種各樣的事都還是會跟台灣的書有關，因為從42年前來到台灣以後，我的腦袋很大的空間都被台灣文學占領」。
金泰成提到，他去年底因韓國政治動盪「投奔自由」來台，現在他打算再找一間房子長住下來。李遠回應，「希望你住久一點，我可以幫你找房子，也希望你看更多台灣的書」。
李遠說，台韓同樣經歷反抗獨裁政權的歷程，韓國快速將文化作為國家戰略產業，值得台灣學習；台灣擁有自由創作環境，也成為台灣文化發展最珍貴之處。他透過金泰成等韓國的經驗，推出台灣文化內容相應的政策，去年首度推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，並接續辦理「繪本學校」、「金繪獎」等，提供獎勵及培育輔導的雙重支持。
文化部表示，文化部長期推動「翻譯出版獎勵計畫」及「Books from Taiwan 2.0」版權推廣政策，讓世界看見台灣的故事。金泰成長期關注台灣文學，至今翻譯14種、20多本的台灣書籍，其中翻譯陳思宏的「鬼地方」去年初在韓國爆紅。
文化部表示，今年啟動第2次「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，受理申請至9月30日止，相關內容請參考文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw。
台灣國際兒少書展即明天閉幕，李遠今特別再次走訪各展位，包含特別從台北南下參展的各家出版社，以及文化部所屬文化資產局、國立臺灣博物館、國立臺灣文學館等，邀請大家把握最後一天逛書展、買好書。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言