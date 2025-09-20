快訊

男主播爆性騷！華視大動作發聲明調查 他喊冤：我對她是真心讚美

重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

鄭麗文颳起一股旋風席捲國民黨員 學者：反映基層政治焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
韓籍譯者金泰成（右）今獲文化部長李遠（左）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供
韓籍譯者金泰成（右）今獲文化部長李遠（左）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供

韓籍譯者金泰成致力促成台灣首度在今年首爾國際書展擔任主題國，提升台灣文學國際能見度，他翻譯的陳思宏「鬼地方」韓文版狂銷逾3萬本，成功掀起「台書韓流」，今獲文化部頒發三等文化獎章，成為首位獲此殊榮的非台籍亞洲人士。

文化部長李遠今在台中登場的文化部首屆台灣國際兒少書展上，頒贈金泰成文化獎章。李遠致詞時說，頒贈文化獎章表達對其翻譯難懂、嚴肅台灣文學，並引介至韓國市場的尊敬，盼能引動更多人加入翻譯行列，讓更多的台灣文學走進全世界。

金泰成受獎後感性地說，他除了要感謝台灣，還要感謝「42年來相守台灣文化的自己」。他從1983年首度來台後，陸續來台逾100次，首度來台目的就是買書，沒想到這習慣延續至今。「不管得不得獎，我往後各種各樣的事都還是會跟台灣的書有關，因為從42年前來到台灣以後，我的腦袋很大的空間都被台灣文學占領」。

金泰成提到，他去年底因韓國政治動盪「投奔自由」來台，現在他打算再找一間房子長住下來。李遠回應，「希望你住久一點，我可以幫你找房子，也希望你看更多台灣的書」。

李遠說，台韓同樣經歷反抗獨裁政權的歷程，韓國快速將文化作為國家戰略產業，值得台灣學習；台灣擁有自由創作環境，也成為台灣文化發展最珍貴之處。他透過金泰成等韓國的經驗，推出台灣文化內容相應的政策，去年首度推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，並接續辦理「繪本學校」、「金繪獎」等，提供獎勵及培育輔導的雙重支持。

文化部表示，文化部長期推動「翻譯出版獎勵計畫」及「Books from Taiwan 2.0」版權推廣政策，讓世界看見台灣的故事。金泰成長期關注台灣文學，至今翻譯14種、20多本的台灣書籍，其中翻譯陳思宏的「鬼地方」去年初在韓國爆紅。

文化部表示，今年啟動第2次「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，受理申請至9月30日止，相關內容請參考文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw

台灣國際兒少書展即明天閉幕，李遠今特別再次走訪各展位，包含特別從台北南下參展的各家出版社，以及文化部所屬文化資產局、國立臺灣博物館、國立臺灣文學館等，邀請大家把握最後一天逛書展、買好書。

韓籍譯者金泰成（右三）今獲文化部長李遠（左三）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供
韓籍譯者金泰成（右三）今獲文化部長李遠（左三）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供
文化部長李遠今走訪「台灣國際兒少書展」展位，了解出版業者兒少讀物的展售情形。圖／文化部提供
文化部長李遠今走訪「台灣國際兒少書展」展位，了解出版業者兒少讀物的展售情形。圖／文化部提供

李遠 文化部 台灣文學

延伸閱讀

2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

安琪莉娜裘莉主動找他當製片！潘禮德認了：一開始以為是詐騙

在米蘭昆德拉精神故居簽台捷駐村計畫 李遠：多希望是第一個駐村的人

李遠訪捷克曝當文化部長學會2事 被問「故宮文物不屬於台灣」他這麼回

相關新聞

921前夕金門1天連震兩次 在地民眾驚呼「不尋常」

金門縣今日罕見在一天內發生兩次有感地震，第一次在清晨6時56分，金門外海發生芮氏規模5.0地震，沒想到在下午16時51分...

百萬網紅Cheap批「一胎10萬」政策淪套利工具 親綠學者：想多了

少子化問題嚴重，行政院日前通過「好孕3方案」政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路，百萬...

支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮...

護理人員教育程度逐年升「70%持大學文憑」 薪資差距僅2、3千

衛福部照護司本月公布最新「醫院護理服務量」調查，護理人員教育程度有提升趨勢，大學畢業護理人員，從110年6.62%，逐年...

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強...

金門外海單日2起地震…是否正常？氣象署：目前無法下定論

金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。中央氣象署表示，這起地震為上午的餘震，而能量蓄積久了就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。