「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

韓籍譯者金泰成致力促成台灣首度在今年首爾國際書展擔任主題國，提升台灣文學國際能見度，他翻譯的陳思宏「鬼地方」韓文版狂銷逾3萬本，成功掀起「台書韓流」，今獲文化部頒發三等文化獎章，成為首位獲此殊榮的非台籍亞洲人士。

文化部長李遠今在台中登場的文化部首屆台灣國際兒少書展上，頒贈金泰成文化獎章。李遠致詞時說，頒贈文化獎章表達對其翻譯難懂、嚴肅台灣文學，並引介至韓國市場的尊敬，盼能引動更多人加入翻譯行列，讓更多的台灣文學走進全世界。

金泰成受獎後感性地說，他除了要感謝台灣，還要感謝「42年來相守台灣文化的自己」。他從1983年首度來台後，陸續來台逾100次，首度來台目的就是買書，沒想到這習慣延續至今。「不管得不得獎，我往後各種各樣的事都還是會跟台灣的書有關，因為從42年前來到台灣以後，我的腦袋很大的空間都被台灣文學占領」。

金泰成提到，他去年底因韓國政治動盪「投奔自由」來台，現在他打算再找一間房子長住下來。李遠回應，「希望你住久一點，我可以幫你找房子，也希望你看更多台灣的書」。

李遠說，台韓同樣經歷反抗獨裁政權的歷程，韓國快速將文化作為國家戰略產業，值得台灣學習；台灣擁有自由創作環境，也成為台灣文化發展最珍貴之處。他透過金泰成等韓國的經驗，推出台灣文化內容相應的政策，去年首度推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，並接續辦理「繪本學校」、「金繪獎」等，提供獎勵及培育輔導的雙重支持。

文化部表示，文化部長期推動「翻譯出版獎勵計畫」及「Books from Taiwan 2.0」版權推廣政策，讓世界看見台灣的故事。金泰成長期關注台灣文學，至今翻譯14種、20多本的台灣書籍，其中翻譯陳思宏的「鬼地方」去年初在韓國爆紅。

文化部表示，今年啟動第2次「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，受理申請至9月30日止，相關內容請參考文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw。

台灣國際兒少書展即明天閉幕，李遠今特別再次走訪各展位，包含特別從台北南下參展的各家出版社，以及文化部所屬文化資產局、國立臺灣博物館、國立臺灣文學館等，邀請大家把握最後一天逛書展、買好書。 韓籍譯者金泰成（右三）今獲文化部長李遠（左三）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供 文化部長李遠今走訪「台灣國際兒少書展」展位，了解出版業者兒少讀物的展售情形。圖／文化部提供

商品推薦