金門外海單日2起地震…是否正常？氣象署：目前無法下定論

中央社／ 台北20日電
金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。圖／取自氣象署
金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。圖／取自氣象署

金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。中央氣象署表示，這起地震為上午的餘震，而能量蓄積久了就會釋放，將持續監測，民眾也須提高自身防震意識。

金門外海上午發生芮氏規模5.0地震，屬於歐亞大陸板塊內地震，是氣象署普設地震站後、自1993年以來附近區域觀測到最大地震。

繼上午的地震之後，根據氣象署網站，金門縣政府東方90公里處，下午4時51分發生芮氏規模4.9地震，地震深度為9.2公里，最大震度金門縣2級。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，附近區域較沒有明顯斷層帶，自1993年在當地密集設置地震站以來，芮氏規模大於3.5以上的地震約12個，因此上午推估可能不會有餘震，即使有也會是小規模。

吳健富表示，板塊內地震其實數量較少、規模不會那麼大，主要是此區域並非板塊直接碰撞處，但下午這起地震確實是上午的餘震，這也就是地震難預測之處。

至於金門外海後續是否還會有餘震，吳健富表示，目前無法下定論，將繼續監測。

對於金門外海單日2起地震，是否屬於正常現象，吳健富表示，「目前真的沒有辦法講說所謂的正常或不正常」。他提到，若從能量釋放角度來看，能量蓄積久了就會釋放、發生地震；但若依據統計資料，近32年來僅12筆資料，因此很難進行科學判斷。

吳健富強調，氣象署將密集觀測，若有什麼訊息，會再通知民眾做好相關準備，而民眾也須提高自身防震意識。

地震 金門 氣象署

相關新聞

921前夕金門1天連震兩次 在地民眾驚呼「不尋常」

金門縣今日罕見在一天內發生兩次有感地震，第一次在清晨6時56分，金門外海發生芮氏規模5.0地震，沒想到在下午16時51分...

百萬網紅Cheap批「一胎10萬」政策淪套利工具 親綠學者：想多了

少子化問題嚴重，行政院日前通過「好孕3方案」政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路，百萬...

支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮...

護理人員教育程度逐年升「70%持大學文憑」 薪資差距僅2、3千

衛福部照護司本月公布最新「醫院護理服務量」調查，護理人員教育程度有提升趨勢，大學畢業護理人員，從110年6.62%，逐年...

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強...

商品推薦

金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。中央氣象署表示，這起地震為上午的餘震，而能量蓄積久了就...

