快訊

台電急搶修！北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

地下動手術！北醫大動員百人演練戰時、重大災難替代醫療空間地下化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今天與北醫大共同舉辦「2025任性國家醫療整備國際研討會」，於會中公開「替代醫療空間地下化」，於雙和醫院模擬戰時、重大災難導致空間、電力與重大設施受損時，病人於地下空間進行急診、手術作業。圖／北醫大提供
衛福部今天與北醫大共同舉辦「2025任性國家醫療整備國際研討會」，於會中公開「替代醫療空間地下化」，於雙和醫院模擬戰時、重大災難導致空間、電力與重大設施受損時，病人於地下空間進行急診、手術作業。圖／北醫大提供

衛福部今與北醫大共同舉辦「2025任性國家醫療整備國際研討會」，並首度公開「替代醫療空間地下化」，於雙和醫院模擬戰時、重大災難導致空間、電力與重大設施受損時，病人於地下空間進行急診、手術作業，北醫大董事長陳瑞杰說，台灣醫療體系須將常規演習，提升到日常整備的新思維，醫護專業更增強團隊的危機應變能力。

雙和醫院演習動員逾百人參與，呈現病患分流、醫療降載、人力部署、空間整備、醫療重置及物資整備應變流程。雙和醫院副院長馬漢平說，災難來襲時，地下空間相對安全，醫院需在災前完成維生設備關鍵醫療區及後勤區完整規畫，啟動應變機制時，才能迅速展開地下化醫療運作，而醫院關鍵設施受損，或遭遇外部威脅時，也必須立即啟動醫療降載。

馬漢平說，以雙和醫院為例，如玉電力、供水或氧氣中斷等緊急情況，將保留約10%，80至90床病床，集中資源救治院內既有重症病患，與新送至醫院的大量傷患，確保有效資源發揮最大效能。北醫體系將持續配合國家政策，深化醫院、社區與國家層級的醫療整備，並與國際合作，推動韌性醫療發展，為全球公共衛生安全奠定堅實基礎。

陳瑞杰強調，韌性醫療的核心是「人員賦能、量能整備、設備韌性」，醫療體系必須將常規演習，提升到人事地物整備就緒的新思維，醫護專業更要強化以團隊為主的危機應變能力，同時要確保院內及替代空間之水電油氣等關鍵設施，能在重大挑戰下持續運作。此外，在全國與區域緊急應變中心統籌下，與其他各級醫院及各類急救站，形成國家級災害應變網絡，於48小時內完成部署。

會中，多名國際學者與會分享面對戰事、疫情及極端氣候，如何展現醫療韌性。哈佛大學醫學院 Dr. Greg Ciottone以「災難醫學的實踐經驗與未來啟示」為題，剖析全球醫療韌性趨勢；烏克蘭UNBROKEN醫療園區Mariana Svirchuk以該國為例，討論戰地醫療與緊急應變資源管理；以色列衛生部國際應變中心主任 Noa Tamir-Hasdai則分享「國家醫療緊急整備與大規模傷患事件的應變」。

日本災難社區照護隊代表 Akemi Yamagishi，探討如何透過智慧醫療工具的整合來持續維運災防計畫，提升應變的決策效能；無國界醫生（MSF）亞洲區醫療統籌 Jessa Pontevedra，則介紹危機下的社區照護與心理衛生應變策略。

演習 北醫大

延伸閱讀

異域孤軍後代保留滇緬文化 屏東定遠自治社區舉辦潑水節

高齡化2050年將達高峰 呂建德：長照設施布建需避免淪「蚊子館」

苑裡「鬼門關夜市」將登場 社區共創燈海點亮街區

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

相關新聞

地下動手術！北醫大動員百人演練戰時、重大災難替代醫療空間地下化

衛福部今與北醫大共同舉辦「2025任性國家醫療整備國際研討會」，並首度公開「替代醫療空間地下化」，於雙和醫院模擬戰時、重...

支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮...

護理人員教育程度逐年升「70%持大學文憑」 薪資差距僅2、3千

衛福部照護司本月公布最新「醫院護理服務量」調查，護理人員教育程度有提升趨勢，大學畢業護理人員，從110年6.62%，逐年...

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強...

全球前2%頂尖科學家出爐！北榮、台大皆7人入榜 陳威明喊：超開心

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間9月19日公布，台灣科...

金門外海單日2起地震…是否正常？氣象署：目前無法下定論

金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。中央氣象署表示，這起地震為上午的餘震，而能量蓄積久了就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。