地下動手術！北醫大動員百人演練戰時、重大災難替代醫療空間地下化

衛福部今與北醫大共同舉辦「2025任性國家醫療整備國際研討會」，並首度公開「替代醫療空間地下化」，於雙和醫院模擬戰時、重大災難導致空間、電力與重大設施受損時，病人於地下空間進行急診、手術作業，北醫大董事長陳瑞杰說，台灣醫療體系須將常規演習，提升到日常整備的新思維，醫護專業更增強團隊的危機應變能力。

雙和醫院演習動員逾百人參與，呈現病患分流、醫療降載、人力部署、空間整備、醫療重置及物資整備應變流程。雙和醫院副院長馬漢平說，災難來襲時，地下空間相對安全，醫院需在災前完成維生設備關鍵醫療區及後勤區完整規畫，啟動應變機制時，才能迅速展開地下化醫療運作，而醫院關鍵設施受損，或遭遇外部威脅時，也必須立即啟動醫療降載。

馬漢平說，以雙和醫院為例，如玉電力、供水或氧氣中斷等緊急情況，將保留約10%，80至90床病床，集中資源救治院內既有重症病患，與新送至醫院的大量傷患，確保有效資源發揮最大效能。北醫體系將持續配合國家政策，深化醫院、社區與國家層級的醫療整備，並與國際合作，推動韌性醫療發展，為全球公共衛生安全奠定堅實基礎。

陳瑞杰強調，韌性醫療的核心是「人員賦能、量能整備、設備韌性」，醫療體系必須將常規演習，提升到人事地物整備就緒的新思維，醫護專業更要強化以團隊為主的危機應變能力，同時要確保院內及替代空間之水電油氣等關鍵設施，能在重大挑戰下持續運作。此外，在全國與區域緊急應變中心統籌下，與其他各級醫院及各類急救站，形成國家級災害應變網絡，於48小時內完成部署。

會中，多名國際學者與會分享面對戰事、疫情及極端氣候，如何展現醫療韌性。哈佛大學醫學院 Dr. Greg Ciottone以「災難醫學的實踐經驗與未來啟示」為題，剖析全球醫療韌性趨勢；烏克蘭UNBROKEN醫療園區Mariana Svirchuk以該國為例，討論戰地醫療與緊急應變資源管理；以色列衛生部國際應變中心主任 Noa Tamir-Hasdai則分享「國家醫療緊急整備與大規模傷患事件的應變」。

日本災難社區照護隊代表 Akemi Yamagishi，探討如何透過智慧醫療工具的整合來持續維運災防計畫，提升應變的決策效能；無國界醫生（MSF）亞洲區醫療統籌 Jessa Pontevedra，則介紹危機下的社區照護與心理衛生應變策略。

