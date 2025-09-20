國際兒少書展 文化部長李遠頒韓籍譯者金泰成文化獎章

今年6月舉辦的首爾國際書展，臺灣首度受邀成為主題國，韓籍譯者金泰成大力促成臺書韓譯作品於韓國出版市場上市並獲佳績。文化部依《文化部文化獎章頒給辦法》，今(20)日在「第一屆臺灣國際兒少書展」，由文化部長李遠親自頒贈三等文化獎章予金泰成。

為期4天的臺灣國際兒少書展將於明日閉幕，李遠再次走訪臺灣國際兒少書展各個展位，包含特別從臺北南下參展的各家出版社，以及文化部所屬文化資產局、國立臺灣博物館、國立臺灣文學館等，邀請大家把握最後一天機會，逛書展、買好書。

文化部表示，文化部長期推動「翻譯出版獎勵計畫」及「Books from Taiwan 2.0」版權推廣政策，透過國際語言的橋樑，讓世界看見臺灣的故事。

金泰成長期關注臺灣文學，經營韓國漢聲文化研究所，透過精準的翻譯技巧，將臺灣作品呈現在韓國讀者面前，並大力促成臺書韓譯作品在韓國出版市場上市，至今已翻譯14種、20多本臺灣書籍，例如翻譯陳思宏的《鬼地方》，2024年初於韓國爆紅成為「現象級」代表作，目前韓文版印量已超過3萬本。

為感謝金泰成對臺灣出版品開拓韓國市場的付出，文化部特別依照《文化部文化獎章頒給辦法》頒贈文化獎章。文化部表示，文化獎章是為獎勵對文化事務有貢獻的人士，至今曾受贈者包含順天博物館創辦人許鴻源、法蘭西學院5位院士及學院前秘書、原住民查馬克·法拉屋樂、作家楊双子及譯者金翎等人。

李遠致詞時說，金泰成是文化部文化獎章頒贈給除了臺灣以外的口亞洲第一人。頒贈文化獎章除了表達對金泰成願意翻譯相對難懂、嚴肅的繁體字、臺灣文學，並引介至韓國市場的尊敬。李遠認為，「現在正是一個關鍵時刻」，希望藉由文化獎章的頒發，引動更多的人加入翻譯的行列，讓更多的臺灣文學走進全世界。

金泰成受獎後感性地說，能成為臺灣以外第一個獲得文化獎章的亞洲人，他除了感謝臺灣，還要感謝42年來相守臺灣文化的自己」。他說，從1983年來到臺灣之後，陸陸續續來臺灣100多次，第一次來的時候沒有其他目的，就是買書，沒想到這樣的習慣一直延續到現在。

「不管得不得獎，我往後各種各樣的事情，都還是會跟臺灣的書有關，因為從42年前來到臺灣以後，我的腦袋很大的空間都被臺灣文學佔領」金泰成的一席話，感動現場所有人。

當金泰成說，去年底因為韓國政治動盪「投奔自由」來到臺灣，現在他打算再找一間房子長住下來，現場除了報以熱烈掌聲，李遠也回應說，「希望你住久一點，我可以幫你找房子，也希望你看更多臺灣的書」。

除了尊敬及感佩金泰成開拓臺灣文學市場至韓國的心力，李遠說，臺灣、韓國同樣經歷反抗獨裁政權的歷程，韓國進入民主時代後，快速的將文化作為國家的戰略產業，是值得臺灣學習的，而臺灣所擁有最自由的創作環境，也成為臺灣文化發展最珍貴之處。

所以，站在這個關鍵時刻，他也透過金泰成等韓國的經驗，推出臺灣文化內容相應的政策，例如在繪本創作上，去年首度推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，並接續辦理「繪本學校」、「金繪獎」等，提供獎勵及培育輔導的雙重支持。

去年獲選的30位新秀創作的作品，除了在首爾書展中亮相及推介外，在首屆臺灣國際兒少書展中，也以專區及舉辦出版媒合會方式，與讀者及業界媒合交流。一整套從挖掘新人、創作培力、出版、推廣行銷等完整的支持體系，李遠說，「相信在政策的持續推動下，臺灣的文化內容一定會有更多機會走向世界」。

文化部表示，今年啟動第二次「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，受理申請至9月30日截止，除提供獲選者60萬元獎勵金，並將由業界專業人士擔任培力導師進行個別輔導、小組共學。

另外還有實用的繪本創作、版權實務等課程，以及協助與業界接軌的出版媒合會等，歡迎有志投入繪本或圖文書創作，且未曾出版或曾出版2本以內繪本或圖文書的我國創作者，把握時間踴躍投件。

相關要點及文件，請參考文化部獎補助資訊網：https:/jgrants.moc.gov.twL。

在台中國際展覽館舉行的臺灣國際兒少書展，吸引大批民眾參觀。記者宋健生/攝影 文化部長李遠走訪臺灣國際兒少書展，邀請大家把握最後一天逛書展、買好書。圖／文化部提供

