60多歲男健檢紅字 體重變輕、易累竟是慢性血癌

60多歲林姓男子接受健康檢查，發現血球數值異常，原來那段時間容易累、體重減輕等症狀，早已慢性血癌上身。醫師提醒，這類病患多半相對年長，任何血球數值異常都不要輕忽。

骨髓增生性腫瘤（MPN）是一種慢性血癌，因骨髓中造血幹細胞不正常、導致血球數目異常的血液腫瘤。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長、台大醫院血液腫瘤科醫師侯信安今天在衛教記者會指出，此腫瘤又可分成真性紅血球增生症（PV）、原發性血小板增生症（ET）及原發性骨髓纖維化（MF）等。

侯信安表示，常見症狀除了容易疲倦、夜間盜汗、搔癢、發燒、耳鳴、頭痛、失眠，患者還可能伴隨有脾臟腫大，有些人會出現腹脹、食慾不振、體重減輕等。

此外，因為血液太濃稠，患者也可能有血液循環障礙，包括頭暈或是視力模糊，甚至手腳末端因為血液循環障礙，出現手麻、腳麻等症狀。

但因症狀不具有特異性，患者往往要花上好一段時間才確診，60多歲病友林先生就是如此。他表示，一開始只是想治療腸躁症，醫生提醒他做成人預防健檢，結果腸胃沒事，白血球數值卻異常高，原本認為又沒有什麼症狀，「應該還好吧」。

林先生說，回想起來，其實那段時間容易累、體重減輕，覺得可能是老了吧，沒把健檢結果放在心上，幸好太太堅持持續求醫，最終確診「真性紅血球增生症」（PV）。

值得注意的是，侯信安說，根據台灣癌症登記資料，2015年新增MPN病患264人，到了2022年新增達674人，人數倍增，除了與新的診斷與治療方式陸續問世、民眾對疾病認知提升有關外，由於骨髓增生性腫瘤病患多半相對年長，隨著台灣進入超高齡社會，可預期疾病個案數勢必會增加。

侯信安提醒，只要血球檢查有異常，即使沒有明顯症狀，千萬別掉以輕心，有些人覺得只是超標一點點，反正也沒有不舒服，未進一步檢查或持續追蹤；一旦常規血液檢查異常，無論過高或過低，都應尋求專業醫師評估，早期診斷、積極治療是關鍵。

