專科護理師跨科執業比率近2成 護師公會：不該是制度常態

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部照護司公布最新統計，截至今年4月，我國專科護理師總人數達1萬5082人，約8成專科護理師領證科別與實際執業科別相符，但近2成為跨科別執業。護理人員示意圖／本報資料照片
專科護理師功能接近住院醫師，近期一般護理師、住院醫師均出現人力荒，專科護理師角色加重。衛福部照護司公布最新統計，截至今年4月，我國專科護理師總人數達1萬5082人，約8成專科護理師領證科別與實際執業科別相符，但近2成為跨科別執業。護理師公會全聯會指出，專科護理師跨科支援在現況下雖為常態，「但不該成為制度常態，否則恐影響病人安全。」

專科護理師分內科、外科、婦科、兒科、家醫科、麻醉科、精神科7大科別，人數最多科別依序為內科、外科、麻醉科，人數最少的家醫科，則只有20人。依醫院層級區分，區域醫院專科護理師聘用人數最高，占5996人，其次為醫學中心，占4273人，地區醫院則只有2122人。專科護理師主要執行業務內容，54.12%為直接照護、29.31%為間接照護，直接照護內容包括病史訪談、身體評估等。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，專科護理師分筆試及技術考科，符合資格臨床相關科別從業3年以上，且完成192小時課程訓練、504小時臨床實習才能考照，所考取證照雖有分科，但目前法規並未規定專科護理師不可跨科別執業，實務上視醫院人力調度安排，確實存在跨科別執業情況，但專科護理師從事醫療業務時，會有主治醫師監督指導，避免發生病人安全事件。

陳麗琴說，專科護理師跨科支援是「現實下的常態」，在人力較為吃緊醫院，會調度專科護理師協助不同科別臨床業務，最常見是內科專科護理師，從事精神科業務，嚴格來說，精神科也算是內科系一環，若院內正好沒有精神科專科護理師，就會做此調度，但這不應成為制度常態，否則病人安全會受影響，「最佳狀態還是領哪一科執照，就在哪一科服務。」

護師工會理事李叡筠，本身是內科專科護理師。她指出，專科護理師跨科執業，有部分是出於個人選擇，與一般護理師被醫院要求，非自願跨科支援情況有所不同，專科護理師自行選擇跨科後，會經過醫院訓練，且醫院也會考量訓練成果及專科護理師專業能力，決定是否讓其任職不同科別，執行相關業務時，也會在主治醫師監督之下，疑慮比一般護理師跨科支援較小。

衛福部照護司副司長陳青梅說，專科護理師考照時有區分科別，衛福部立場希望考照科別與實際執業科別吻合，目前專科護理師執業科別與證照科別相符者，已達80%，較過去有所提升，但確實仍有提升空間。以法規嚴格限制專科護理師不得跨科別執業，對專業發展未必有利，且現行法規已要求專科護理師執業須由主治醫師監督，且醫院讓專科護理師跨科執業錢，也會經過詳細評估。

人力 醫師 護理師

