護理人員教育程度逐年升「70%持大學文憑」 薪資差距僅2、3千
衛福部照護司本月公布最新「醫院護理服務量」調查，護理人員教育程度有提升趨勢，大學畢業護理人員，從110年6.62%，逐年提升至113年為70.74%，且護理人員教育程度與醫院層級相關，醫學中心護理人員為大學畢業比率最高，達78.68%，地區醫院護理人員則只有不到6成為大學畢業。基層護理人員指出，即使取得大學文憑，薪資差距也只多2千到3千元，誘因相當有限。
護師工會顧問陳玉鳳說，部分醫院會將學歷列為聘用護理人員篩選條件，不過，在臨床實務上，大學與專科畢業護理師，從事的業務內容並無顯著差異，薪資差距也僅2千到3千元，各界倡議向國際看齊，提升護理師學歷同時，也應給考量國內現況，給予大學文憑護理師更高薪資，針對不同學歷護理人員工作內容作出區隔。
北部地區醫院起薪約在3萬6千至4萬2千元間，若為大學畢業學歷，則可增加約3千元，起薪最高4萬5千元。陳玉鳳表示，護理師在職場任職後，要回頭唸書不僅花錢，也花時間，且即使選擇取得大學文憑，也有不少護理師就讀非護理科別，盼發展第二專長，有助未來轉行，若薪資差距不拉大，工作內容調整更明確，護理人員取得大學文憑動力有限。
護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，護理界倡議推動護理師學歷「學士化」，終極目標是所有護理師都是大學畢業學歷，這並非一蹴可幾，須逐步達成，十多年前全面廢止五專層級的「護校」，目前護理相關系所至少都是專科層級以上，盼政府持續輔導、補助這些學校轉型，獲得足夠師資及資源，從技職體系轉型成大學。
陳麗琴指出，學歷雖不是唯一影響臨床照護能力條件，但高學歷護理師，確實可在批判思考能力、實證醫學及醫療創新等層面帶來推力，尤其近期智慧醫療蓬勃發展，長照3.0強調醫、養整合一政策趨勢，需要具批判思考能力護理師，在臨床上貢獻，護理教育學士化，並與職涯發展掛鉤，才能真正留住專業人力。
護師工會理事李叡筠則認為，智慧醫療、人工智慧（AI）等使用，與護理學歷未必相關，各家醫院視導入AI項目，多有受訓、認證計畫，護理人員只要受過訓練，從事相關業務並無疑慮；少數醫院會將學會視為升遷要求之一，但目前多數醫院仍是以資歷作為升遷主要依據。
衛福部照護司副司長陳青梅說，專科學校護理師七、八成以上會繼續升學，有人在職取得學位，也有人升學後才投入職場，因此國內具大學學歷護理師人數呈逐年上升，但除非專科不再招考，否則仍會有部分護理人員是取得專科學歷、護理執照後，直接投入職場。至於各層級醫院學歷分布差異，需考量護理師人數差別，以及入職門檻，「多數醫學中心要求大學學歷才會予以聘用。」
