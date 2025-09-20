7醫師入選全球前2%科學家 台大院長：看病教學還有傑出研究很不容易

2025年「全球前2%頂尖科學家」評選結果出爐，台灣共1470人入榜，臨床教學領域者共398人上榜，台大醫院與台北榮總並列最多醫師入榜醫院，分別各有7人入選。對此，台大醫院院長余忠仁說，恭喜院內的醫師科學家，除服務、教學外，也在研究上有卓越表現，這很不容易。除了研究的量以外，台大醫院更重視研究成果的品質，鼓勵良好研究設計、高品質研究成果，發表在各領域排名前段班期刊論文。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，台大醫師身兼為病人提供醫療服務、指導學生等任務，還需要從事研究。院方除肯定入選個人與研究團隊表現及成果，也感謝台灣大學、台大醫學院的強力後盾。台大醫院除了提供空間、研究經費等資源支持院內醫師進行研究之外，針對良好研究設計、高品質研究成果，設有多項獎勵機制，提供經費支持，甚至可達每年五、六百萬規模。

台大醫院近年實施「菁英計畫」，由院內評選出在研究方面具有國際影響力個人及研究團隊，這些團隊有機會獲得國科會「傑出研究獎」的國家級肯定，有時就差臨門一腳。被選入菁英計畫者，可獲院方研究經費支持，也會進行經驗傳承，由相應領域資深醫師協助指導研究團隊，提供專業意見，盼提升研究品質，爭取國家級、國際級獎項，藉由研究為全球帶來正面影響。

對於以團隊為主的研究計畫，台大醫院也有相關獎補助措施。陳彥元說，台大醫院與台大校總區、台大醫學院及幾家學術機構合作，以研究經費鼓勵跨領域、跨團隊、跨機構的研究成果。同時，為顧及不同世代研究人員，院內設有一般研究計劃、新進人員研究計畫以及碩、博士生研究計畫，可供不同階段醫師申請。盼透過各項鼓勵措施，讓台大醫院有更多研究成果進入高影響力期刊，「讓全球看見本院研究成果。」

