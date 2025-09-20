7醫師入選全球前2%科學家 台大院長：看病教學還有傑出研究很不容易
2025年「全球前2%頂尖科學家」評選結果出爐，台灣共1470人入榜，臨床教學領域者共398人上榜，台大醫院與台北榮總並列最多醫師入榜醫院，分別各有7人入選。對此，台大醫院院長余忠仁說，恭喜院內的醫師科學家，除服務、教學外，也在研究上有卓越表現，這很不容易。除了研究的量以外，台大醫院更重視研究成果的品質，鼓勵良好研究設計、高品質研究成果，發表在各領域排名前段班期刊論文。
台大醫院醫務秘書陳彥元表示，台大醫師身兼為病人提供醫療服務、指導學生等任務，還需要從事研究。院方除肯定入選個人與研究團隊表現及成果，也感謝台灣大學、台大醫學院的強力後盾。台大醫院除了提供空間、研究經費等資源支持院內醫師進行研究之外，針對良好研究設計、高品質研究成果，設有多項獎勵機制，提供經費支持，甚至可達每年五、六百萬規模。
台大醫院近年實施「菁英計畫」，由院內評選出在研究方面具有國際影響力個人及研究團隊，這些團隊有機會獲得國科會「傑出研究獎」的國家級肯定，有時就差臨門一腳。被選入菁英計畫者，可獲院方研究經費支持，也會進行經驗傳承，由相應領域資深醫師協助指導研究團隊，提供專業意見，盼提升研究品質，爭取國家級、國際級獎項，藉由研究為全球帶來正面影響。
對於以團隊為主的研究計畫，台大醫院也有相關獎補助措施。陳彥元說，台大醫院與台大校總區、台大醫學院及幾家學術機構合作，以研究經費鼓勵跨領域、跨團隊、跨機構的研究成果。同時，為顧及不同世代研究人員，院內設有一般研究計劃、新進人員研究計畫以及碩、博士生研究計畫，可供不同階段醫師申請。盼透過各項鼓勵措施，讓台大醫院有更多研究成果進入高影響力期刊，「讓全球看見本院研究成果。」
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言