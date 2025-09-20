這2類人最容易吸引蚊子！營養師建議飲食改善 減低被咬機會
屈公病近日引起關注，台灣有營養師指蚊子最愛叮這兩類人，就是體味明顯及皮膚愈溫暖的人。她又指這些易吸引蚊子的人可從飲食改善入手，減低皮膚發出的氣味及熱能，並從飲食習慣入手，再配合防蚊液、蚊帳、長袖衣物等物理防護，會更有效防蚊。
吸引蚊子的4種因素
營養師黃品瑄在Facebook的專頁上發文，指蚊子依據4種關鍵因素來找「目標」，包括「體表溫度高、皮膚氣味（乳酸、脂肪酸等成分）、呼出的二氧化碳、汗水與代謝產物」。黃品瑄續指，從食物營養學角度來看，酒精、辛辣、高升糖指數、高蛋白或重口味、含硫辛香料等食物，可能間接增加吸引蚊子機率。
體味重的來源
黃品瑄解釋，因為酒精促進末梢血管擴張，其代謝產物（如乙醛）經由汗液排出後會增加體味；辛辣食物會造成局部皮膚溫度上升或出汗，而精緻澱粉等高升糖食物會令人短期出汗，身體變得「又熱又濕」；大蒜及洋蔥等含硫辛香料及其他重口味食物，代謝後產生的硫化物會經由汗液與呼吸排出，也會使體味變重。
飲食清淡減體味
黃品瑄建議從飲食習慣入手，如多喝水，少吃高糖、辣、酒精等食物，改以清淡飲食來減少體味產生，再配合防蚊液、蚊帳、長袖衣物等物理防護，更有效防蚊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀：
去柴灣人氣餐廳吃$64餐 買單1原因驚變$75 食客1招KO退錢
燒臘店買$130燒鵝下庄！「多骨少肉」店舖不認帳 食客這樣做獲退款
文章授權轉載自《香港01》
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言