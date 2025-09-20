快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

幕前幕後不一樣？英王國宴招待川普 美特勤1舉動槓上英御廚

住飯店牙刷不能放浴室？前空服員籲「鎖進保險箱」 揭防護措施清單

明年將滿130歲 中華郵政赴首爾宣傳台北世界郵展

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華郵政赴首爾宣傳台北2026世界郵展。圖／中華郵政提供
中華郵政赴首爾宣傳台北2026世界郵展。圖／中華郵政提供

世界郵展明年11月20日至25日將在台北世界貿易中心舉辦，中華郵政董事長王國材近日也率團赴首爾參加韓國世界郵展，更於本月19日舉辦「台北之夜」宣傳活動，宣傳「台北2026世界郵展」。

王國材表示，2026年適逢中華郵政130周年生日，將於11月20日至25日在台北世界貿易中心再次舉辦世界郵展。明年郵展主題為「創新∞永續」，將以創新思維及永續理念辦理郵展，規劃結合數位科技與環保概念，打造一場文化與科技、傳統與創新交融的國際盛會。期待經由「台北2026世界郵展」再續集郵情誼，大家共同見證這場集郵界的高峰會。

中華集郵團體聯合會陳友安榮譽理事長表示，「台北2026世界郵展」將是一場令人難忘的國際盛會，屆時來自世界各地的郵友將齊聚台北，欣賞來自全球的珍稀郵品，交流集郵心得，留下珍貴回憶。期盼國內外郵界踴躍參與，讓台北再度成為國際矚目的集郵舞台。

永續 王國材 中華郵政

延伸閱讀

中華郵政赴首爾舉辦「臺北之夜」 成功宣傳臺北2026世界郵展

首爾漢江水上巴士首日就出包 乘客怨「用抹布堵糞水」

許茹芸罕見「性感現身」 婚後首爾生活曝光了

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

相關新聞

全球前2%頂尖科學家出爐！北榮、台大皆7人入榜 陳威明喊：超開心

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間9月19日公布，台灣科...

六連霸！陳亮恭再度排名頂尖科學家臨床領域第一 盼高齡醫學改變未來

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台灣臨床醫學領域有398人...

樺加沙開颱風眼了！明天海陸警 將轉強颱挑戰中央山脈

樺加沙颱風明顯增強，目前已經達到中度颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，範圍也顯著擴...

支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮...

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強...

柯文哲臀部現病灶自診HPV 醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保，而他的臀部疑似HPV（人類乳突出病毒）感染，認為牢房馬桶清潔不夠到位，目前已排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。