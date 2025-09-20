明年將滿130歲 中華郵政赴首爾宣傳台北世界郵展

世界郵展明年11月20日至25日將在台北世界貿易中心舉辦，中華郵政董事長王國材近日也率團赴首爾參加韓國世界郵展，更於本月19日舉辦「台北之夜」宣傳活動，宣傳「台北2026世界郵展」。

王國材表示，2026年適逢中華郵政130周年生日，將於11月20日至25日在台北世界貿易中心再次舉辦世界郵展。明年郵展主題為「創新∞永續」，將以創新思維及永續理念辦理郵展，規劃結合數位科技與環保概念，打造一場文化與科技、傳統與創新交融的國際盛會。期待經由「台北2026世界郵展」再續集郵情誼，大家共同見證這場集郵界的高峰會。

中華集郵團體聯合會陳友安榮譽理事長表示，「台北2026世界郵展」將是一場令人難忘的國際盛會，屆時來自世界各地的郵友將齊聚台北，欣賞來自全球的珍稀郵品，交流集郵心得，留下珍貴回憶。期盼國內外郵界踴躍參與，讓台北再度成為國際矚目的集郵舞台。

