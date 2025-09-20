支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮，但被爆出護理師假日出勤，只規畫發給每班2千元，遭質疑誘因有限，且低於勞基法。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，她今天接獲健保署長陳亮妤通知，承諾將大幅調升護理人員津貼。

陳麗琴說，依勞基法規定，假日出勤薪資計算方式取決於假日別，分例假日、休息日與國定假日3種，其中例假日嚴格禁止出勤，若遇國定假日出勤，則採加倍發給工資，休息日出勤則是前2小時發給1又1/3倍薪資，此後時數為加給1又2/3倍或更高，依此原則，建議假日急症中心護理人員津貼，至少為基本工資2倍，才有助吸引護理師投入。

假日急症中心護理人力來源，可為退休護理師、離職人員，或在職護理師。陳麗琴表示，站在全聯會立場，希望以聘用離職或退休的「回流護理人員」為主，若在職人員有意願投入，只要在合乎勞基法前提下安排，也非常歡迎，全聯會願配合政策，設計媒合平台，找出有意願投入的護理人員。

陳麗琴表示，勞動職場「價格反應價值」，護理人員投入解決急診壅塞，應獲得相應薪資，否則形同不看重護理人員，且畢竟犧牲與家人相處時間出門上班，大家第一眼「看得還是薪資」，健保署承諾調升薪資，可望提高護理人員意願，全聯會也會藉由相關會議，持續與署方溝通。

健保署醫務管理組長劉林義說，假日急症中心規畫於六都試辦，將與醫師公會、急診醫學會、護理師公會全聯會、藥師公會全聯會合作，廣納假日未開診基層醫師、護理師輪值，各學會均對目前方案提出建議，主要希望調升給付，健保署將調升輪班人員給付，增加誘因，近期正密集討論，如有定案，會向大眾公布。

