美國新冠疫苗建議遭誤解 疾管署急澄清：成人高風險族群仍應接種

有報導指出，美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會（ACIP）不再建議成年人接種新冠疫苗，疾管署今澄清，美國最新的會議結論，仍建議高風險成人族群仍應接種新冠疫苗，並非不再建議成年人打疫苗，而是新增「共同臨床決策」機制，成人可與醫護人員討論後，依風險評估決定是否接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，美國施打疫苗不像台灣都需要經過醫師評估，而是可以自行在藥局購買後施打，美國此次提出的新建議是希望民眾在接種前，可與專業醫師諮詢及討論後，根據自身狀況及風險，再決定是否要接種新冠疫苗。

國內的ACIP專家會議於今年6月時，參考世界衛生組織與多國建議，決定以高風險族群，為主要的公費疫苗接種對象，如65歲以上長者等10類人。美國多州政府及專業醫學會，包括兒科、婦產科、傳染病與家庭醫學會，也持續建議幼童、孕婦及高風險成人接種，以降低重症與死亡風險。

曾淑慧表示，據國內新冠併發重症的個案數與發生率，發現未滿6歲嬰幼兒及50歲以上成人風險最高，今年秋冬新冠疫苗接種對象調整為10類族群，包括長者、高風險病人、醫事人員與機構住民等，同時納入抵抗力較弱的幼兒。

10月1日起公費流感疫苗以及新冠疫苗採2階段開打。除50至64歲無高風險成人自11月1日開打，其餘9類公費對象均自10月1日率先施打。疾管署呼籲符合條件的民眾踴躍接種，透過疫苗提升保護力，減少秋冬疫情中重症及死亡率。 台灣新冠併發重症個案數及發生率以「未滿6歲嬰幼兒」和「50歲以上成人」最高，疾管署建議要施打疫苗。圖／疾管署提供

