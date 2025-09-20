快訊

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

幕前幕後不一樣？英王國宴招待川普 美特勤1舉動槓上英御廚

住飯店牙刷不能放浴室？前空服員籲「鎖進保險箱」 揭防護措施清單

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

中央社／ 台北20日電
預計樺加沙22日可能增強為強颱，暴風圈有機會擴大到300公里，東半部慎防豪雨等級以上降雨。圖／取自氣象署
預計樺加沙22日可能增強為強颱，暴風圈有機會擴大到300公里，東半部慎防豪雨等級以上降雨。圖／取自氣象署

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強颱，暴風圈有機會擴大到300公里，東半部慎防豪雨等級以上降雨。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，颱風樺加沙上午增強為中度颱風後，下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1100公里海面上，其強度持續增強、暴風半徑稍微擴大到220公里，近中心最大風速每秒35公尺。

劉沛滕指出，今天中午過後樺加沙已出現明顯颱風眼，未來1至2天還有增強空間，而明天受到颱風外圍雲系影響，大台北、桃園、宜蘭、花蓮、台東有局部短暫陣雨，明天中午過後嘉義以南可能有局部雷陣雨。

至於發布海上、陸上颱風警報時間點，劉沛滕表示，最快明天上午發布海上警報，可能在入夜後接著發布陸上警報。

劉沛滕表示，樺加沙22日可能增強為強烈颱風，而22日、23日距離台灣最近，可能以強颱之姿通過巴士海峽，預計暴風圈將進一步擴大到300公里，東半部、高屏山區慎防豪雨等級以上的降雨，且周邊風浪也會較大。

劉沛滕表示，預計樺加沙24日白天將逐漸往西、遠離台灣，後續可能還是會受到其外圍水氣影響，但降雨將逐漸趨緩。

受到颱風外圍環流沉降影響，劉沛滕提醒，明天北部地區、22日中部地區可能有焚風，留意出現局部攝氏37度以上高溫。

另一個中度颱風浣熊，下午2時中心位置在北緯25.9度，東經156.1度，根據氣象署觀測，以每小時16公里速度，向西北西進行。

颱風 氣象署

延伸閱讀

樺加沙暴風圈可能提前觸陸 粉專示警「台南至屏東、台東」

樺加沙上午8時轉中颱 恐強颱之姿侵台 氣象署：明天海陸警齊發

樺加沙進入快速的強度增強期 鄭明典：這個颱風需要密切關注

「樺加沙」挑戰強颱 暴風圈下周一傍晚觸陸 路徑仍可能北修

相關新聞

全球前2%頂尖科學家出爐！北榮、台大皆7人入榜 陳威明喊：超開心

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間9月19日公布，台灣科...

六連霸！陳亮恭再度排名頂尖科學家臨床領域第一 盼高齡醫學改變未來

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台灣臨床醫學領域有398人...

樺加沙開颱風眼了！明天海陸警 將轉強颱挑戰中央山脈

樺加沙颱風明顯增強，目前已經達到中度颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，範圍也顯著擴...

支援假日急症中心只給2千元？健保署允諾「大幅調升」護師津貼

急診壅塞情況至今未解，本周雙北各家醫學中心急診候診人數仍屢破百人。衛福部提出設置假日急症中心紓解都會地區醫學中心急診人潮...

樺加沙暴風半徑已擴至220公里 22日恐升強颱…東半部防豪雨以上降雨

氣象署今天說，中颱樺加沙出現明顯颱風眼，未來有增強空間，最快明天上午發海警、入夜發陸上警報，預計樺加沙22日可能增強為強...

柯文哲臀部現病灶自診HPV 醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保，而他的臀部疑似HPV（人類乳突出病毒）感染，認為牢房馬桶清潔不夠到位，目前已排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。