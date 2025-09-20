視障咖啡師挑戰國際舞台 愛之光協會助公益與產業雙贏

台灣首組視障咖啡師團隊，10月17即將代表台灣，挑戰韓國國際咖啡錦標賽！台灣愛之光公益協會今(20)日在南屯「愛之光園區」舉辦「韓國國際錦標賽－夢想起飛記者會」，宣布將由8位視障咖啡師披掛上陣，以專業與勇氣站上國際舞台，讓台灣的咖啡香氣飄向世界。

台灣愛之光公益協會執行長顏平芳表示，首先要非常感謝各界的支持，令人開心的是，今年迎來了一個難得的里程碑-台灣首組視障咖啡團隊，前往韓國參加2025 KWFC韓國世界美食錦標賽。

這是全世界視障者第一次以團隊形式進軍國際咖啡比賽，不僅展現專業技術，更象徵勇氣與突破，期盼藉由這場挑戰，讓世界看到台中、看見視障者的多元可能。

台中市政府工策會總幹事黃于珊也代表盧秀燕市長到場加油，強調市府重視身心障礙朋友職涯的多元發展，台中市有6,243位視障人口，114年輔導按摩據點837家次，4個視障樂團12位視障歌手參與。

另外，愛之光自2020年起推動「視障多元職能培力計畫」，至今已培育近50位視障者，其中25位成功取得國際IOPCA咖啡師證照，並持續活躍於市集、校園、企業與社區活動。

她特別肯定愛之光協會近年的努力，不僅培育視障咖啡師，香氛蠟燭參與2023璀璨台中國慶煙火禮盒，並於2024年榮獲「臺中市十大伴手禮評審團大獎」，證明公益與產業結合能創造雙贏，也讓「愛之光」品牌在城市形象與社會影響力上雙雙發光，不僅提供視障朋友一技之長，更讓大眾重新認識他們的專業價值。每個人都是大家心中的冠軍。

此次代表台灣參賽的視障咖啡師團隊，由坤鼎國際張簡教授擔任團長帶領，8名視障咖啡師將與來自日本、韓國、加拿大、澳洲、荷蘭、土耳其、印度、馬來西亞、越南等多國選手同場競技。比賽內容涵蓋咖啡烘焙、手沖與拉花專業技術，不僅展現專業水準，更是視障者突破限制、展現自信的國際舞台。

惠中扶輪社社長郭鳳玉獲悉關於他們勇氣、堅持與希望的故事，馬上號召周遭企業社團好友籌募比賽經費，今天也邀集創會社長鍾尹堂及多位社友參與，一起見證視障朋友以自身的經歷，向社會傳遞正向力量與感動。

Flair首席咖啡師兼創作歌手洪新智，以歌聲療癒人心，以咖啡追求人生。搭檔同為後天失明躲在家中20年的白博誌，以小時候的回憶「島嶼三重奏」，將洛神花、黑松汽水融入咖啡，希望用每一杯咖啡傳遞溫暖與希望，讓他們的這份堅持與熱情，能在世界舞台上綻放光芒，照亮更多人心。

懷孕後而因「視神經脊髓炎」逐漸失明的熊婷說：「中途失明把人生切成兩半，後半段比較精彩。」她走過孤單、淚水，卻在咖啡香氣中找到力量與尊嚴。

參與比賽的咖啡師中，低視力的李旻儒，一眼全盲、一眼僅能辨識模糊輪廓，卻靠著靈敏的味覺與嗅覺描繪咖啡風味。藉著咖啡師培訓，讓她開立咖啡工作室，積極參與市集擺攤，並於2025年獲選台中市「經濟力女力代表」，成為自我前行的動力。

曾是電腦工程師的黃瑋，起初害怕滾燙熱水，卻透過不斷練習沖煮出穩定香醇的咖啡。他說：「人生就像程式碼，錯誤能修正、困難能解決；視障不是限制，而是用另一種方式看世界。」

天生弱視的三姊弟也在愛之光培訓中，一同考取「IOPCA國際手沖咖啡師證照」，並創立獨立品牌。排行老么的林晉陞熱愛運動與街舞，更是視障Breaking舞者，他與姊姊林宸萱將代表團隊參賽，展現「不因看不見而放棄熱愛」的精神。

愛之光協會強調，「每一道光的點燃，都是改變命運的起點」。透過這次韓國國際錦標賽，希望讓更多人看見視障咖啡師的專業與努力，並邀請社會大眾共同支持，為夢想注入更多溫暖的力量。

感謝精湛建設董事長陳志聲、群育國際同濟會會長林天賜、聖岱實業董事長廖貴枝、佳凌科技董事長劉嘉彬、珈神國際學院院長王神寶、苗栗桐花扶輪社創社長南賢天、坤鼎國際餐飲主理人張簡勢坤及松柏長照、寶泰有限公司、光成國際有限公司、百夫長旅行箱及匯德地產開發有限公司等熱情贊助，現場為視障咖啡師贊聲，一起讓世界看見台灣的光。

台灣愛之光公益協會自2013年成立以來，致力推廣護眼防盲教育與視障者職能培訓，設立視障關懷園區、推動黑暗體驗館與視障咖啡廳，至今已完成553場檢篩宣導活動，服務超過5萬人次。

惠中扶輪社社長郭鳳玉(中)號召周遭企業社團好友籌募比賽經費。愛之光公益協會在愛之光園區舉辦「韓國國際錦標賽－夢想起飛記者會」。

