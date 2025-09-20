美不再建議打新冠疫苗？ 疾管署澄清：增醫護評估

疾管署今天澄清指出，美國並未不再建議成年人接種COVID-19疫苗，而是新增建議與醫護人員討論後，依風險評估是否接種；台灣「左流右新」如期10月開打，籲高風險者打好打滿。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情常態化，美國疾病管制中心（CDC）所屬預防接種諮詢委員會（ACIP），在當地時間19日最新公布2025至2026年COVID-19疫苗接種建議。

疾管署發布新聞稿澄清，今天有部分媒體報導，指美國CDC所屬ACIP不再建議成年人接種新冠疫苗，「此與美國官方發布的新聞稿內容有所出入」。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，對於成人高風險對象，美國仍建議接種COVID-19疫苗，僅是新增共同臨床決策，即民眾與醫護人員討論，依風險評估決策接種，而非不建議接種。

她解釋，美國可接種疫苗地點廣泛，包括藥局、商場等，接種前不見得會經醫護人員評估；而台灣無論是在哪裡接種，一定會先過醫師這關，畢竟每個人的風險、身體狀況不必然相同，比方說年輕人也可能患有免疫不全疾病等。由於擔心民眾誤解，因此發布新聞稿說明。

曾淑慧強調，美國ACIP雖建議增加共同決策，但美國多州政府與相關醫學會仍維持積極立場，建議幼童、孕婦及成人高風險對象等接種COVID-19疫苗，是防範重症與死亡的重要措施。

疾管署表示，因應全球接種策略皆朝向「風險族群接種」導向，今年調整公費疫苗接種對象為10類高風險族群，少了兒少學生，結束2022年7月21日起，凡年滿6個月以上所有民眾皆可依風險順位接種的全民接種時代。

為防範秋冬可能疫情，疾管署說，10月1日起如期推動「左流右新」，COVID-19疫苗仍如期與流感疫苗同步分2階段開打，其中除50到64歲無高風險成人於第2階段（11月1日起）開打，其餘COVID-19疫苗9類公費接種對象皆於第1階段開打，以促進共同接種，提升接種率，有效降低重症及死亡發生風險。

商品推薦