「亞洲第1人」首位韓籍譯者獲三等文化獎章 金泰成：很愛台灣

中央社／ 台中20日電
文化部長李遠（左）20日頒贈三等文化獎章給韓籍譯者金泰成（右），金泰成也成為首名台灣以外獲得文化部文化獎章的亞洲人。中央社
韓籍譯者金泰成翻譯多本台灣作品，其中「鬼地方」一書在韓國印量逾3萬本。文化部長李遠今天頒贈三等文化獎章，是首名來自台灣以外獲得文化獎章的亞洲人，金泰成表示，很愛台灣。

今年6月舉辦的首爾國際書展，台灣首度受邀成為主題國。韓籍譯者金泰成促成台書韓譯作品在韓國出版市場獲佳績，有助國際對台灣更多了解。文化部依「文化部文化獎章頒給辦法」，今天在「第一屆台灣國際兒少書展」，李遠親自頒贈三等文化獎章給金泰成。

李遠致詞表示，金泰成是文化部文化獎章頒贈給除了台灣以外的「亞洲第1人」。對金泰成願意翻譯相對難懂、嚴肅的繁體字台灣文學，並引介至韓國市場表示尊敬。李遠認為，「現在正是一個關鍵時刻」，希望藉由文化獎章的頒發，引動更多人加入翻譯行列，讓更多的台灣文學走進全世界。

金泰成感性說，能成為台灣以外第1個獲得文化獎章的亞洲人，除要感謝台灣，還要感謝「42年來相守台灣文化的自己」。他說，從1983年來到台灣後，已經來台100多次，第一次來就是買書，沒想到這樣的習慣一直延續到現在，「我的腦袋很大的空間都被台灣文學占領」。

金泰成也提到，去年冬天韓國的政治情況不穩定，讓他「投奔自由」到台灣，「我很愛台灣」，在台的生活很習慣也喜歡台灣的書。他特別喜歡台灣的自助餐以及牛肉麵，但對於知名台味臭豆腐則覺得味道太重了。

金泰成也說，中國的書多是講故事，不太注重修辭，台灣的書不容易翻譯，遇到看不懂或是閩南語的部分，他會拍照發給朋友幫忙翻譯。

李遠提到，韓國人所讀的翻譯文學，多以歐美、日本文學為主，最多讀到中國文學，金泰成願意翻譯台灣文學，非常鼓勵他。李遠回憶，1982年曾到韓國，正好遇上學生抗暴事件，台、韓都歷經過獨裁政權，韓國推翻獨裁後，開始推廣文化產業，更將文化產業視為戰略產業。

李遠說，台灣擁有自由的創作環境，可以寫性別平等、歷史、鬼怪等，用多種繁複文字描述。中國文學雖也有嚴肅作品，不過多數為商業，例如網路小說非常盛行。金泰成看到了台灣作家仍保有知識分子本色，這一點深深感動他，這也是台灣文學珍貴之處。

文化部表示，長期推動「翻譯出版獎勵計畫」及Books from Taiwan 2.0版權推廣政策，透過國際語言的橋梁，讓世界看見台灣的故事。金泰成長期關注台灣文學，經營韓國漢聲文化研究所，透過精準的翻譯技巧將台灣作品呈現在韓國讀者面前，大力促成台書韓譯作品在韓國出版市場上市。

金泰成至今已翻譯14種、20多本的台灣書籍，例如翻譯陳思宏的「鬼地方」在2024年初於韓國爆紅成為「現象級」代表作，目前韓文版印量已超過3萬本。

