全球前2%頂尖科學家出爐！北榮、台大皆7人入榜 陳威明喊：超開心

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）於美國時間19日公布，今年北榮體系共有7人入榜與台大成績一致，台北榮總院長陳威明（中）表示，今年比去年多1人相當高興。本報資料照片

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間9月19日公布，台灣科學界共有1470人入榜，國內臨床醫學領域有398人上榜，其中今年北榮體系共有7名、台大也是7人入榜，國內兩家龍頭醫院成績相同，北榮總院長陳威明回應，北榮今年成績比去年多一人，真的相當高興。

全球前2%頂尖科學家名單今揭曉，北榮體系總計七人上榜，與台大成績相同；去年，北榮體系首度超越台大，北榮去年有6位醫師上榜，與前年相比增加3人，台大去年則是4人上榜，今年入榜人數大躍進，多達7人上榜。

對於去年成績超越台大，今年則與台大打平，陳威明今天人正好在日本出席「近畿大學創校100周年紀念慶典」，並於萬國博覽會夢洲會場，與近畿大學簽署醫療合作MOU，他接到媒體電話時，才得知今年北榮再創佳績，他說，北榮今年比去年多一人入榜，真的相當高興，看到中生代出頭，接到電話當下又看見萬國博覽會場上，掛滿青天白日滿地紅國旗，更加感動。

陳威明說，北榮一直相當支持也樂見醫師做研究，會持續給予資源及環境，讓他們發光發熱。北榮及台大都是國家級的醫學中心，臨床、教學及研究缺一不可，也是進步的基石。台大的研究量能一直都很好，北榮能與台大並駕齊驅，持續為台灣一同努力。

科學家 醫學中心 台大醫院

