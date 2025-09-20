搭高鐵看影片須戴耳機 22日起勸導不聽最重可拒載

台灣高鐵22日起將實施新制，包括旅客用手機看影片或聽音樂須戴耳機，若要講電話須至車廂玄關處，以及若坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，經勸導不聽者最嚴重可拒載。

隨著搭乘台灣高鐵的旅客日益增加，車廂內出現大聲講電話、未使用耳機播放影音的情況也時有所聞。

為了維護乘車品質，台灣高鐵日前修改旅客運送契約，旅客未來在車廂使用3C產品如手機，看影片、聽音樂必須配戴耳機，並將手機轉為靜音，避免訊息提示音造成持續干擾，同時比照日本新幹線的作法，明訂旅客需要通話或視訊時，應至車廂玄關處。

台灣高鐵日前推出多項宣導措施，同時觀察到主動走到玄關講電話的比率逐漸提高，接下來將於9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，初期會有3個月勸導期，若不配合規定，會先進行勸導，屢勸不聽者，最嚴重仍可解除運送契約、拒載。

針對有家長擔憂，孩童吵鬧恐遭投訴，台灣高鐵強調，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

另外，過去曾有旅客搭乘台灣高鐵，因坐在車門旁通道與人發生衝突，台灣高鐵日前已修改旅客運送契約，明定旅客有坐、臥於車廂走道、玄關通道及車站地板等妨礙乘車與候車秩序、動線行為或旅客不依規定搭乘指定車廂及座位，經勸導不聽者可拒載，同樣將在9月22日起實施。

