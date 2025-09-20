今年超了沒？肝基會與扶輪社用愛護肝 近200位視障朋友參加保肝篩檢
許多視障朋友因為外出不便，從來沒有做過腹部超音波，也無法每年做例行健康檢查，肝基會與國際扶輪3522地區、台北敦化扶輪社等七個扶輪社籌募愛心善款，今天在肝病健康中心為台北市視障音樂文教基金會、台北市盲人福利協進會、台北市按摩業職業工會的員工和家屬進行肝病、血液、癌症指數檢查並加做腹部超音波。
台北市視障音樂文教基金會董事長黃連福表示，這次機會難得，不僅可以做免費肝病篩檢、腹部超音波，更能驗癌症指數，由衷感謝肝基會和台北敦化扶輪社等七個扶輪社對視障朋友的愛心。此外，今天現場還有台北市政府社會局長姚淑文、好心肝醫療事業發展執行長李懋華、台北敦化扶輪社長許育峰等一同祈福平安。
姚淑文表示：台北市身心障礙人數約有12萬人，占總人口數4.9%，身心障礙身分是人類多元多樣化的一部分，社會局致力於維護身心障礙者權益，透過各項服務措施促進身心障礙者社會參與，營造社會共融環境。感謝肝基會結合社會愛心善款，舉辦「用愛護肝」免費保肝抽血及腹超活動為清寒家庭視障朋友及家屬的健康把關。
許育峰表示，敦化扶輪社廿年來長期贊助視障團體，了解他們的經濟處境，所以籌募善款一起照顧台北地區清寒家庭視障朋友及家屬，希望藉由早期篩檢，儘早治療。尤其很高興響應「今年超了沒?全民腹超十年計畫」活動，推動免費保肝抽血篩檢及腹部超音波檢查，以行動「救治肝苦人」，讓肝病從台灣消失。
李懋華表示，肝基會曾於10多年前開始，為全台灣各地，燒燙傷、聽障、脊髓損傷、顏面損傷及視障朋友們做免費的肝病檢查，發現脂肪肝人數偏多。現代人吃太好又少動，導致脂肪肝發生率提高，為避免脂肪肝演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌，B型肝炎帶原者，需定期追蹤，每3個月抽血驗肝指數、每6個月照1次腹部超音波，也建議40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波檢查。
近來許多研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險。因此，肝基會再次集結社會愛心善款，為清寒家庭視障朋友及家屬做免費肝病抽血篩檢和腹部超音波檢查。希望藉由保肝篩檢，能及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨之前建立防護。
黃連福表示，相信「聲音」可以打開世界的門。在沒有光的世界裡，聲音不只是引路的工具，更是與他人對話、與自己對話的重要橋梁。跟以前相比，現在視障者的生活多元化，但更需要注重健康，才能實現心中的理想。他也也感謝主辦單位，不僅有專業的檢查，也有親切的引導人員來協助視障朋友。
肝基會說明，本次篩檢活動尤其感謝台北市政府社會局、國際扶輪3522地區指導，肝病防治學術基金會、台北敦化扶輪社主辦，台北東區扶輪社、台北安和扶輪社、台北同德扶輪社、台北同慶扶輪社、台北美仁扶輪社、台北東昇扶輪社、財團法人台北市視障音樂文教基金會、台北市盲人福利協進會、台北市按摩業職業工會協辦。
