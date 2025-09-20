六連霸！陳亮恭再度排名頂尖科學家臨床領域第一 盼高齡醫學改變未來

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台灣臨床醫學領域有398人上榜，在臨床醫師的排名，台北市立關渡醫院院長陳亮恭連續六年排名第一，全球排名1992，是全台唯一進入排名一萬名以內的臨床醫師，大幅拉開與國內其他醫師差距。

陳亮恭進入全球排名前2千名，高齡醫學領域也高居全球第三。他表示，學術界每年七月放榜國際期刊分數與排名，九月則是個別研究者排名，儼然是學術界年度兩大盛事，但每年公布排名，其實壓力非常大。今年對他來說，除了個人排名，最高興的是台北榮總高齡醫療團隊也有不錯的表現。

台北榮總高齡醫學中心研發推展科主任彭莉甯、北榮員山分院主任李威儒同時也進入全球前2%頂尖科學家，三人是台灣高齡醫學領域唯三入選的學者，顯見北榮與陽明交大團隊在高齡醫學領域的全球影響力。陳亮恭一則以喜，但也憂心台灣高齡醫學發展，他表示，學術研究還是要集合眾人力量，才能與國際競爭。

雖然再度蟬聯第一很高興，陳亮恭表示，不是為了論文數或引用數而研究，而是為了重要的研究議題而努力。他比較開心的是，目前正走向把論文轉換成服務，以改變台灣超高齡社會未來為目標，將論文上的優 成果轉換成民眾在社區可以用得到的服務，讓台灣的民眾也可以得到國際頂尖水準的服務模式。

目前陳亮恭推展「關渡學」，除了在關渡，退輔會體系的台南分院、蘇澳員山分院也都分別啟動，台北市立聯合醫院、宜蘭的陽明交大附設醫院與羅東博愛醫院也都在規畫推展，落實由點到面的影響力，改變台灣民眾的未來。

「還是要很感謝團隊，包括研究合作團隊與關渡醫院的同仁，特別是退輔會與北榮的支持。」陳亮恭說，同時要擔任醫師、研究者與醫院管理者的角色，有非常多的責任與突發事件要面對，感謝北榮支持，讓關渡醫院穩定經營，而關渡醫院同仁兢兢業業投入工作，讓醫院在穩健經營之外還能持續與社區互動，發揮新時代社區醫院的角色。

陳亮恭也感謝退輔會，近廿年來大力支持高齡醫學的推動，且退輔會高齡照護政策也持續精進，去年獲總統盃黑客松獎項的御老平台，將進一步開展為全國獨居榮民照護的數位轉型計畫，政策上的前瞻性也讓團隊有更多揮灑的空間。

國際友人的支持也是重要的一環，北榮高齡醫學團隊被日本與歐美稱許為亞洲最頂尖的高齡醫學研究團隊，紛紛提供合作研究機會，陳亮恭表示，每年的論文中已經有三成以上是國際合作發表，而且日本國立長壽醫療研究中心不僅提供長達廿年的研究數據合作，耗費鉅資收集的腦部磁振造影與血液檢查樣本，無償分享給陳亮恭團隊，這都是學術力量的積累所擴大的影響力。

陳亮恭表示，醫學研究成果就是要讓民眾用得到，成為改變民眾的元素才有價值，並不在於期刊排名或個人排名。最開心的是，團隊的研究成果已經初步證明可以全社區的系統提升健康餘命，這才是台灣走向超高齡未來的基石，也讓學術研究不再冷冰冰。面對未來，追求更優質的研究發表是必然，但也更希望能壯大台灣的高齡醫學研究團隊，不僅在國際上有傑出表現，而是要讓台灣超高齡社會的良性發展成為國際間的典範。

