2025全球前2%頂尖科學家「台灣臨床醫師前20名揭曉」 北榮台大不愧龍頭

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間9月19日公布，台灣科學界共有1470人入榜，國內臨床醫學領域有398人上榜，北市立關渡醫院院長陳亮恭連續六年位居台灣臨床醫學科學家之首，台大教授鄭安理、台大癌醫院長楊志新分居二、三名。

分析國內臨床醫師領域排行前20名，今年北榮體系共有七名、台大也是七人入榜，其中曾慶孝與楊泮池因職務調查改隸國衛院與中研院，今年兩人都回歸台大。另外，長庚體系和高醫體系各兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。

去年台北榮總入選前廿名人數超過台大，今年各以七位入選打平，去年曾慶孝職務註記為國衛院，楊泮池則是中研院。專家分析，整體而言，台大入選醫師人數與北榮相同，但北榮入選醫師較多中生代，後續值得觀察；以學門領域來說，精神醫學是國內醫學研究的熱門領域，全國總計有六位入選。

連續六年國內臨床醫學領域排行第一，陳亮恭在全球排名進入前兩千名，高齡醫學領域也高居全球第三，以出版論文數與論文引用數，仍然處於上升期，預期未來持續是國內醫學界在全球具有高度學術競爭力的學者。陳亮恭表示，台灣今年進入超高齡社會，團隊正走向把論文轉換成服務，以改變台灣超高齡社會未來為目標，期造福國人。

「全球前2%頂尖科學家」已連續六年公布，由史丹佛大學專家透過Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用總引用次數等六種指標，反映出學者的學術論文影響力。

●2025「全球前2%頂尖科學家」臨床醫師前20名：

1.陳亮恭（北榮／高齡醫學） 2.鄭安理（台大／腫瘤醫學 ) 3.楊志新（台大／腫瘤醫學） 4.曾慶孝（台大／新陳代謝） 5.蔡世仁（北榮／精神醫學） 6.高嘉宏（台大／肝膽腸胃） 7.王署君（北榮／神經醫學） 8.廖運範（長庚／肝膽腸胃） 9.郭漢崇（花蓮慈濟／泌尿醫學） 10.陳曾基（北榮／家庭醫學） 11.蘇冠賓（中醫大／精神醫學） 12.柯志鴻（高醫大／精神醫學 12.顏正芳（高醫大／精神醫學） 13.陳持平（馬偕／婦產科 ） 14.陳牧宏( 北榮／精神醫學） 15.李政達( 北榮／精神醫學 16.楊泮池（台大／腫瘤醫學） 17.王鵬惠（北榮／婦產科） 18.高淑芬（台大／精神醫學） 19.王清貞（長庚／骨科） 20.張凱閔（台大／復健醫學）

