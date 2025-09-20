快訊

2025全球前2%頂尖科學家「台灣臨床醫師前20名揭曉」 北榮台大不愧龍頭

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台大醫院。圖／聯合報系資料照片
台大醫院。圖／聯合報系資料照片

2025年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間9月19日公布，台灣科學界共有1470人入榜，國內臨床醫學領域有398人上榜，北市立關渡醫院院長陳亮恭連續六年位居台灣臨床醫學科學家之首，台大教授鄭安理、台大癌醫院長楊志新分居二、三名。

分析國內臨床醫師領域排行前20名，今年北榮體系共有七名、台大也是七人入榜，其中曾慶孝與楊泮池因職務調查改隸國衛院與中研院，今年兩人都回歸台大。另外，長庚體系和高醫體系各兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。

去年台北榮總入選前廿名人數超過台大，今年各以七位入選打平，去年曾慶孝職務註記為國衛院，楊泮池則是中研院。專家分析，整體而言，台大入選醫師人數與北榮相同，但北榮入選醫師較多中生代，後續值得觀察；以學門領域來說，精神醫學是國內醫學研究的熱門領域，全國總計有六位入選。

連續六年國內臨床醫學領域排行第一，陳亮恭在全球排名進入前兩千名，高齡醫學領域也高居全球第三，以出版論文數與論文引用數，仍然處於上升期，預期未來持續是國內醫學界在全球具有高度學術競爭力的學者。陳亮恭表示，台灣今年進入超高齡社會，團隊正走向把論文轉換成服務，以改變台灣超高齡社會未來為目標，期造福國人。

「全球前2%頂尖科學家」已連續六年公布，由史丹佛大學專家透過Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用總引用次數等六種指標，反映出學者的學術論文影響力。

●2025「全球前2%頂尖科學家」臨床醫師前20名：

1.陳亮恭（北榮／高齡醫學）

2.鄭安理（台大／腫瘤醫學 )

3.楊志新（台大／腫瘤醫學）

4.曾慶孝（台大／新陳代謝）

5.蔡世仁（北榮／精神醫學）

6.高嘉宏（台大／肝膽腸胃）

7.王署君（北榮／神經醫學）

8.廖運範（長庚／肝膽腸胃）

9.郭漢崇（花蓮慈濟／泌尿醫學）

10.陳曾基（北榮／家庭醫學）

11.蘇冠賓（中醫大／精神醫學）

12.柯志鴻（高醫大／精神醫學

12.顏正芳（高醫大／精神醫學）

13.陳持平（馬偕／婦產科 ）

14.陳牧宏( 北榮／精神醫學）

15.李政達( 北榮／精神醫學

16.楊泮池（台大／腫瘤醫學）

17.王鵬惠（北榮／婦產科）

18.高淑芬（台大／精神醫學）

19.王清貞（長庚／骨科）

20.張凱閔（台大／復健醫學）

台北市立關渡醫院院長陳亮恭連續六年位居台灣臨床醫學科學家之首。本報資料照片
台北市立關渡醫院院長陳亮恭連續六年位居台灣臨床醫學科學家之首。本報資料照片

醫學 台大 榮總 科學家

