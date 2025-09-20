樺加沙暴風圈可能提前觸陸 粉專示警「台南至屏東、台東」

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

樺加沙颱風今天上午8時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，環流持續整合、爆發，強度增強中。接下來將通過環境良好的區域，將以強烈颱風的威力，通過巴士海峽或恆春以南，此時也是樺加沙颱風的巔峰時刻。󠀠

路徑上沒有太大變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因未來36小時太平洋高壓將稍微減弱，樺加沙颱風會先走一段西北，到了明天下半天高壓重新增強，開始強勢導引樺加沙往西折，加速移動。高壓增強速度愈快，樺加沙偏西幅度愈明顯，反之愈靠近台灣。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前路徑推估，因為靠近台灣時暴風圈可能再擴大，暴風圈將提前至下周一下午率先接觸到恆春半島及台東陸地，入夜後至下周二白天暴風圈掃過南部及台東陸地。「預估台南至屏東、台東」。󠀠

至於有沒有可能登陸？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，樺加沙路徑逐漸明朗，變數降低中，直接侵襲（登陸）台灣的機率較低。即便如此，暴風圈仍會籠罩台灣南部及台東的陸地，宜花東、屏東、南高雄會有強勁的風雨，北高雄及台南因為有山脈擋著，強勁風雨時間相對短暫、下周二上午至傍晚。北部則受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨，中部地區則以強風為主。󠀠

至於確切的風雨大小，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因颱風路徑仍有往北、往南小幅修正的空間，未來1天半是關鍵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

