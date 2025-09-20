國家公園署2週年 盼續深化保育、推動綠色行動

快訊

中央社／ 台北20日電
陽明山國家公園大油坑。記者余承翰／攝影
內政部國家公園署今天成立2週年，在陽明山國家公園舉辦署慶活動及健行。署長王成機表示，將持續深化保育工作，推動更多元的綠色行動，期待國家公園更貼近民眾生活。

國家公園署今天以「自然與你作夥行」為主題舉辦署慶活動，國家公園署透過新聞稿指出，活動由王成機帶領各國家公園管理處人員、志工、民眾等，從陽明山國家公園遊客中心健行至七星公園，象徵全民攜手守護土地、共走永續之路。

王成機致詞表示，國家公園署成立後，串聯起國家（自然）公園、海岸與濕地，肩負保護高山、濕地、海岸與海洋的重責大任，也積極建構調適、減緩等機制，展現生態韌性的關鍵調適場域；同時，整合跨界保育資源與專業知識擴大保育量能，推動指標性物種保育復育計畫，以有效復育重要物種保護棲地，累計促成51案企業ESG合作。

王成機說，國家公園署也配合山林開放持續優化山屋整體設施，及建置「台灣登山申請一站式服務網」整合登山申請服務，並透過國際研討會加強跨國交流，推廣台灣保育經驗與促進濕地科學發展。

王成機強調，2週年不只是慶祝，而是新的起點，未來國家公園署將持續深化保育工作，推動更多元的綠色行動，期待國家公園能更貼近每一位國人的生活，讓國家公園不僅是美麗的風景，更成為台灣人民心中的驕傲與世代傳承的共同資產。

國家公園署指出，活動現場規劃特色攤位，展現9座國家公園與壽山自然國家公園在地風貌，盼透過市集讓民眾一次體驗台灣各地國家公園的特色。例如墾丁國家公園「水蛙窟生態社區」攤位以恆春半島香草植物為主題，透過嗅覺瓶、香包、茶包與試吃體驗，傳遞恆春半島飲食智慧、推廣社區星空與草原生態遊程；台江國家公園則推出「黑琵牌」文蛤等生態友善水產品。

國家公園署說，攤位把國家公園的理念化為可看、可聞、可觸、可嚐的體驗，「保育並非遙遠的口號，而是日常生活的一部分」。

復育 濕地 陽明山 國家公園

