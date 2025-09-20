樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：康芮後首見 狂風暴雨巨浪威脅

中度颱風樺加沙來勢洶洶，中央氣象署表示，依據最新預測，樺加沙颱風雖然直接登陸的機會不高，但其造成風雨浪影響仍是不容忽視的。若未來預測無特殊變化，氣象署不排除於明天上半天發布颱風警報。

樺加沙颱風目前為中度颱風，7級風暴風半徑200公里。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，因為環境非常適合樺加沙颱風長大，預計未來72小時之內將長成強烈颱風，7級風暴風半徑擴大至300公里，10級風暴風半徑100公里。「好像一陣子沒有範圍這麼大的颱風了，上一個是2024年的康芮颱風」。

至於颱風未來路徑，氣象署表示，以通過巴士海峽的機率最高，由於其結構較大，強度亦較強，下周一晚至下周三清晨，是影響最顯著的時候，風、雨、浪都是不可小覷的。

雨的部分，氣象署說，周日起就受到其外圍環流影響，北北基桃宜花將轉為短暫陣雨。下周一白天雨區擴大，雨勢也漸趨明顯，東半部、基隆、宜蘭有大雨或局部豪雨。下周一晚至下周三清晨影響最劇，花、東全境、宜、高、屏山區有局部豪雨等級以上降雨的機率；基、宜、屏平地及各山區也有大雨或豪雨的機率。下周三白天起颱風逐漸遠離，東半部、中南部仍有局部陣雨，其中花、東及恆春仍有局部大雨。

風勢的部分，氣象署表示，周日大部分區域雖仍未達強風標準，但沿海仍容易有較強的陣風發生。下周一白天台灣海峽上的沿海及東南側（含恆春）開始出現8至9級以上強陣風。下周一晚起各沿海風力再增強至8至10級以上強陣風，較靠近颱風的恆春、蘭嶼甚至有出現更大風力的可能性。

浪的部分，氣象署表示，周日基隆、恆春、東半部開始出現長浪。下周一起長浪區域將逐步擴展至南部、澎湖、馬祖。各沿海都有可能出現巨浪。下周三白天起西南部及東半部還有長浪。

此外，氣象署表示，在颱風影響最顯著之前，周日北部地區及下周一中部地區因為外圍環流沉降，將有焚風並有37度高溫發生的機率。 樺加沙颱風的風雨影響歷程。圖／中央氣象署提供

商品推薦