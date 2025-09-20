柯文哲臀部現病灶自診HPV 醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）臀部疑似HPV（人類乳突出病毒）感染，認為牢房馬桶清潔不夠到位，目前已排下周全身健檢。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬元交保，而他的臀部疑似HPV（人類乳突出病毒）感染，認為牢房馬桶清潔不夠到位，目前已排下周全身健檢。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，只要接觸到公用的物品都有感染風險，可能是透過手接觸到馬桶再碰觸到肛門黏膜才造成，不過也很難證實就是馬桶造成傳染，要做採檢才能了解。

柯文哲臀部傷口可能是「感染」，妻子陳佩琪說，其實這是柯文哲自己診斷，在北所內沒手機，沒照相、也看不到傷口， 就自己摸病灶，感覺起來有硬硬的一顆， 就自我診斷是疣，這是HPV病毒感染所導致的良性皮膚疾病，北所醫生也沒否定柯的診斷，就拿乾冰幫灼燒三次，但症狀沒改善多少，她近日幫忙處理時，看到顆粒有些滲泌物，像有細菌感染。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，通常是皮膚曝露在外較多的地方，感染風險就較高，HPV很多不同型態，若接觸過病毒就有感染風險，感染後會有很多不同型態的疣，可能皮膚會有凸起，然後小小的不規則的小肉粒，有些也會造成癌症。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，只要接觸到公用的物品都有感染風險，像是公廁、健身房、三溫暖，再到電梯按鈕、公用電腦打字等都有可能殘留病毒，若摸到後沒有洗手，就可能因為碰觸到皮膚黏膜及傷口造成感染，一般皮膚若沒破損，基本上不太會有感染風險。

黃建霈說，針對柯文哲的狀況，馬桶的確是有可能帶有病毒，但若臀部皮膚未有受傷，應該是不會感染，可能是透過手接觸到馬桶再碰觸到肛門黏膜才造成，不過也很難證實就是馬桶造成傳染，要做採檢才能了解。

黃建霈表示，接觸到病毒後隨時有感染可能，一般感染後有潛伏期，但因為每個人的免疫力不同，因此感染後不一定有症狀，有些人病毒可能殘留在身上不會有症狀或是很久才會發病。

黃建霈說，一般打3劑HPV疫苗基本上防禦率有8成以上，效果滿不錯的，建議民眾若接觸公用物品要碰觸口鼻等，先用酒精消毒手部，或是洗手乳洗20秒以上，不然效果會打折。

