高齡化2050年將達高峰 呂建德：長照設施布建需避免淪「蚊子館」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部政務次長呂建德指出，社區設施需要擴充，但必須審慎評估，否則未來恐淪「蚊子館」。記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長呂建德指出，社區設施需要擴充，但必須審慎評估，否則未來恐淪「蚊子館」。記者林琮恩／攝影

截至今年8月，我國超高齡人口達460萬餘人，占總人口比率19.67%，政府積極布建資源，在社區提供樂齡中心、原住民文健站、綠色照顧站、社區關懷據點等不同資源，專家點出，社區量能蓬勃發展是好事，但建議稍作盤點、整合，衛福部政務次長呂建德則指，社區設施需要擴充，但必須審慎評估，否則未來恐淪「蚊子館」。

因應超高齡社會來臨，衛福部社家署今天舉辦「2025年台德高齡政策國際論壇」，主題為靈性關懷、共生社區。呂建德提到，全球1850年開始面臨人口轉型，截至今日出生率已低於死亡率，醫療進步則讓平均餘命不斷延長，台灣所在的東亞，以及南歐，是全球高齡化最嚴重的地區，政府預估，截至2050年，我國高齡人口將達到最高點。

「我們必須掌握這個時機點。」呂建德說，日本高齡化更嚴重，65歲以上人口已達29.87%，預計比台灣更早，2032年將達高齡人口高峰，該國學者已提出示警，高齡相關機構、設施布建，需考量人口老化高峰，「否則一直蓋，會淪為蚊子館」，國內情況也是如此，許多設施還需擴充，但必須審慎估計，即將步入高齡階段的戰後嬰兒潮世代，也要把自己照顧好，讓下一代更有餘裕發展。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，政府推動長照計畫，經費規模從長照1.0的50億元逐漸成長，明年開始執行的長照3.0政策，經費將突破千億；2005年起，我國開始布建社區照顧關懷據點，且依照不同族群需求，發展出原住民文化健康站，農委會主管的綠色照顧站，教育部的樂齡中心，衛福部國健署的健身俱樂部，「這些設施都在社區，需稍作盤點，但也代表社區量能蓬勃發展。」

呂建德指，我國民政系統村、里共7千餘處，社區關懷據點已布建5千100餘處，覆蓋比率達60%，除目前電話問安、關懷訪視、餐飲服務、健康促進業務外，社區照顧關懷據點2.0版本，也將推出靈性教育，由專家協助長者，建立面對生命終點的態度，目前已在22縣市，共培訓120位種子教師，此計畫明年將會延續，且一定會擴大辦理。

另，呂建德也提出社區共生理念。他表示，未來社區相關社福資源，面對的對象應打破界限，讓老人、兒少、婦女、身障等不同族群，可共同利用；人力方面也要多元化，除專業人力外，也希望動員社區志工，並配合長照3.0醫養合一目標，結合醫療院所、長照機構、托育單位等人員進入社區，提供服務。此外，也將引入科技，活用生成式AI、科技輔具等，社區提供服務。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，政府推動長照計畫，經費規模從長照1.0的50億元逐漸成長，明年開始執行的長照3.0政策，經費將突破千億。記者林琮恩／攝影
台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，政府推動長照計畫，經費規模從長照1.0的50億元逐漸成長，明年開始執行的長照3.0政策，經費將突破千億。記者林琮恩／攝影

