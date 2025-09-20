樺加沙颱風將帶來強風暴雨 農改場：盡快清理灌排水溝渠

氣象署預報颱風樺加沙可能增強為強烈颱風接近台灣、帶來強風暴雨，台南區農業改良場今除提醒農民加強田間管理落實防颱，並設置災後復建、用藥諮詢專線06-5912901#206，提供各類作物與設施復健專業意見。

農改場表示，水稻須盡快清理田間灌排水溝渠，避免豪雨造成積水，並強化排水口的攔水設施，增加灌溉水深度，減少強風對稻株影響。颱風過後應立即排水，並防範害蟲如褐飛蝨、縱捲葉蟲發生及細菌性病害蔓延，天晴後可噴施防治藥劑，並添加磷鉀肥400-500倍，促進稻株生長。

雜糧類作物注意排水情形，維持田間排水道暢通。若遭受淹水，復耕措施為雨後3天內應快速排水，淹水發生後，經評估有保留作物必要時，宜酌量施用氮肥及鉀肥，使新生嫩芽重新生長，以恢復生育。

蔬菜與瓜果應趕快整理疏濬田區周圍排灌水設施，避免豪雨帶來大量雨水阻塞淤積於田間，必要時採用抽水機協助。已達商品價值蔬果應盡速採收，減少損失。雨季期間採收的蔬果，建議貯放於通風良好或具冷藏功能設備中，可降低腐爛耗損率。未採收蔬菜可於田區覆蓋資材如紗網，避免雨水直接衝擊葉片，但須注意覆蓋資材固定方式。

瓜果類栽培棚架應加強固定措施，避免因豪雨侵襲而傾倒。設施栽培者應加強固定及周邊排水，注意門、窗、側面捲揚式塑膠布覆蓋情形，避免雨水進入設施內造成病害傳播，設施內可預備抽水設備，杜絕水分灌入設施內。

果樹類作物能採收的盡速採收，妥善貯藏，視市場需求秩序供貨。正值開花期或果實發育期水果應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂現象。未結果的幼樹務必立支柱，並將過密的枝條剪除防整株樹被風吹倒。坡地果園需加強水土保持，可用塑膠布、抑草蓆或稻草等資材覆蓋，避免雨水沖刷土壤所造成的根系裸露，減少植株倒伏，平地果園應清除排水溝淤積防止積水。

水稻田於風雨後應及時防治，避免細菌性病害蔓延擴散。圖／台南農改場提供 玉米等雜糧作物加強田間排水系統。圖／台南農改場提供 蘆筍田區颱風淹水後加強排水。圖／台南農改場提供

商品推薦