快訊

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙上午8時轉中颱 恐強颱之姿侵台 氣象署：明天海陸警齊發

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

樺加沙颱風持續進逼，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，樺加沙颱風今天上午8時已經增強為中度颱風，暴風半徑也擴大到200公里，未來它將持續往巴士海峽方向移動。

劉沛滕表示，它的強度和暴風半徑還會持續增強、擴大，下周一晚上到下周二是距離台灣最近的時候，也是強度最強的時候，預估這個颱風在接近巴士海峽的時候，有可能達到強烈颱風，暴風半徑也可能來到280公里到300公里，對台灣會有明顯影響。

劉沛滕說，明天上半天就有可能發布海上颱風警報，陸上颱風警報有可能在明天晚上到夜間發布。

颱風 警報

延伸閱讀

樺加沙今將轉中颱！不排除強颱之姿逼台 顯著風雨熱區曝

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

浣熊增強為中颱 專家曝歐洲模式預報曲折離奇…第二次轉向才成功往日本

樺加沙颱風逼近 氣象署：最快周日發海警、周一發陸警

相關新聞

便祕不只小毛病！恐是帕金森氏症的早期信號 一招預防

「醫師，我只是排便比較慢，是不是年紀到了？」但便祕往往不是單純的老化現象。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張...

公路局申請「淡江大橋」商標 避免重大建設成「商標蟑螂」謀利工具

近日媒體報導交通部公路局已向經濟部智慧財產局申請「淡江大橋」相關商標，引發社會關注。對此，交通部公路局說，商標申請是基於...

台灣海峽規模5.0地震 金門人驚醒嚇哭：以為爆炸聽到地鳴聲

今天上午6時56分，在台灣海峽（金門縣政府東方93.9公里之處）發生芮氏規模5.0地震。不少仍在睡夢中的金門地區民眾被地...

台灣海峽今規模5.0地震 氣象署：32年來最大、屬歐亞大陸板塊內地震

今天上午6時56分，在台灣海峽（金門縣政府東方93.9公里）發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。中央氣象署地震...

中秋水果行情出爐 嘉南風災減產…這種柿子成稀缺果

中秋佳節將至，正值柿子與文旦盛產。不過，今年嘉義與台南地因7月遭遇丹娜絲颱風侵襲，農作物受損嚴重，導致柿子及文旦產量大幅...

影響逾1400萬戶！民生電價下月起漲3.12% 業界憂物價恐漲

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價十月一日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。