聽新聞
0:00 / 0:00
台灣海峽今規模5.0地震 氣象署：32年來最大、屬歐亞大陸板塊內地震
今天上午6時56分，在台灣海峽（金門縣政府東方93.9公里）發生芮氏規模5.0地震，地震深度17.2公里。中央氣象署地震測報中心指出，這是自1993年以來，觀測到發生的最大規模地震。不過，與地震站設置密集度有關。
此地震是32年來最大的規模的地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於歐亞大陸板塊內地震，因台灣東部歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞擠壓，應力往西邊和台灣海峽傳遞和擠壓，能量蓄積在更淺的位置。「是比較少見，但偶爾仍會發生，不是很特別」。
吳健富說，台灣海峽這邊地震屬於極淺層地震，發生次數並不多，但主因在於早期地震站沒那麼密集，1993年之前沒有偵測資料，1993年後密集設置地震站，設置地震站後比較能偵測中小型地震發生，發現金門附近的台灣海峽地震大多為規模3.5到4.7。目前全台有600多個站。
吳健富表示，這邊地震數量不多，今天偵測到規模5.0地震，為目前該區觀測到的最大地震。
後續餘震的狀況，吳健富表示，因為這個地震的規模不大，所以數量應該不會太多，甚至可能沒有餘震。
