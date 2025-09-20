有機會登今年風王！樺加沙最新路徑曝 不排除偏北更接近台灣

「樺加沙愈來愈有風王的架勢了」，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，由於接下來行經的海域相當有利發展，預計將增強為強烈颱風，有機會榮登今年風王。

目前預測路徑，「觀氣象看天氣」表示，以通過巴士海峽的機會最大，「但仍不排除偏北更接近台灣」。

影響台灣最明顯的時間，「觀氣象看天氣」表示，在下周二前後，影響最明顯的區域為東半部跟恆春半島，尤其要留意局部的強降雨。其次是北部跟南部也會有間歇性的風雨， 但風雨不至於太大；若颱風中心再往北偏一點，風雨則會再加大一些。現在最緊張的地區應該是港澳跟廣東沿岸，有機會出現17級的強陣風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

