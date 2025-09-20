樺加沙颱風影響 綠島、蘭嶼21日中午後至23日停航

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
航港局海運停航通報受樺加沙輕颱外圍環流影響，綠島海運航線自21日中午後停航至23日、蘭嶼海運航線22日及23日停航。本報資料照片

航港局海運停航通報受樺加沙輕颱外圍環流影響，綠島海運航線自21日中午後停航至23日、蘭嶼海運航線22日及23日停航。呼籲民眾避免此時前往東部離島，並利用今、明開航航班返台，以免滯留離島地區。

航線 蘭嶼 航港局

