樺加沙颱風進逼 賈新興估明上午9時海警、明晚8時陸警

樺加沙颱風持續進逼，中央氣象署不排除發布海上陸上颱風警報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估明天上午9時有發布樺加沙颱風海警，明天晚上8時有發布陸警的機率。

賈新興表示，下周一午後至下周二有受樺加沙颱風環流影響的機率，花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率。花東降雨持續至下周四。至於今天凌晨增強為中度颱風的浣熊颱風，需留意後期對日本可能的影響。此外的天氣重點，觀察下周六起是否有受東北風影響的機率。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書 樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

