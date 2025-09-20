台灣海峽規模5.0地震 專家曝有斷裂帶：想到1604年規模8.0泉州地震

明天是921大地震26周年，今天上午6時56分在金門縣政府東方93.9公里的台灣海峽發生芮氏規模5.0地震，澎金馬和台灣本島西半部13縣市有感。不少金門人睡夢中驚醒，直呼第一次碰到這麼大的地震。

地震學家馬國鳳與科普作家潘昌志共同成立的地震科普粉專「震識：那些你想知道的震事」表示，921集集地震周年前一天，金門有感地震。「想到1604年M8.0泉州地震！台灣海峽、福建外海濱海斷裂帶」。

根據中央氣象署地震測報中心記錄的20世紀前災害地震，1604年12月29日（明萬曆32年11月9日），在福建泉州以東海域發生規模8.0強震，震災地區包括中國福建、江西、浙江等省分，災情包括地裂、噴砂、城牆傾倒。

